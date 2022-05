Živé aktualizace voleb v Austrálii: Voliči rozhodují o osudu Scotta Morrisona

Cestující v Melbourne minulý měsíc. Australané jdou v sobotu k volbám, aby zvolili vládu. kredit… Asanka Brendon Ratnayake pro The New York Times

Australané jdou v sobotu k volbám, aby si zvolili vládu, protože země, která se probouzí z dvouleté izolace způsobené virem Covid, čelí rostoucí inflaci, přetrvávajícím obavám ze změny klimatu a rostoucím výzvám zahraniční politiky.

Po devíti letech u moci je konzervativní koalice – vedená premiérem Scottem Morrisonem – v těsném souboji s labouristy a jejich vůdcem Anthonym Albanesem.

S několika velkými politickými rozdíly nebo dramatickými návrhy byly volby považovány za referendum o chování a výkonu pana Morrisona v úřadu. Snažil se podtrhnout své neochvějné řízení ekonomiky a rychlou reakci Austrálie na Covid, zatímco jeho oponent poukázal na jeho neschopnost udržet nízké náklady na bydlení, jeho nepřítomnost během požárů v roce 2020 a vyhýbání se politice změny klimatu, jeho agresivní a stranická vážnost. V politice, která mnohé ženy odcizila.

Rostoucí podpora menších stran a nová vlna nezávislých kandidátů, většinou žen, které vedou kampaň za důraznější opatření v oblasti změny klimatu a vytvoření federální protikorupční komise, by mohla vést k menšinové vládě, jejíž sestavení může trvat několik dní. Labouristé však nabírali na síle a stále více věřili v jasné vítězství.

Voliči dorazí do předčasné volební místnosti v Melbourne minulý týden. kredit… William West/AFP – Getty Images

Co je v sázce

Austrálie zvládla epidemii relativně dobře, Udržujte nízký počet mrtvých na hlavu Uzavřením svých mezinárodních a státních hranic a přesměrováním veřejných prostředků na pracovníky, podniky a systém zdravotní péče. Nyní, když je země silně opevněna a znovu otevřena, úkolem vlády v příštích několika letech bude utvářet obnovu.

Pan Morrison, 54, tvrdil, že nyní není čas přejít k labouristické vládě. „Není to jen o tom, kdo udělá věci lepší, a myslím, že to uděláme,“ řekl minulý týden. „Ale on je také ten, kdo to může zhoršit.“

Aby zvýšila své šance, konzervativní aliance to udělala 2 miliardy dolarů přísliby Pro infrastrukturní a energetické projekty spolu s menšími místními projekty, jako jsou sportovní zařízení.

Devětapadesátiletý Albanese slíbil investovat do silnic a dopravy a zároveň zdůraznil, že labouristé udělají více pro „ekonomiku péče“, která zahrnuje pracovníky péče o děti, učitele a pečovatele o seniory. Zařízení pro seniory se s tím potýkalo Zprávy Z léčebných krizí a mizerných stavů.

Labouristé také přislíbili navýšení finančních prostředků pro univerzity, které byly vynechány z plánů koalice pomoci Covidu. I když nevyloučil investici do uhlíLabouristé uvedli, že budou postupovat rychleji ve snižování emisí uhlíku a v boji proti změně klimatu.

Uzavřená pláž v Sydney v roce 2020. Austrálie epidemii zvládla relativně dobře a udržela si nízký počet obětí. kredit… Matthew Abbott pro The New York Times

Jiní světoví lídři označili australský cíl snížení emisí do roku 2030 – 26 procent úrovně z roku 2005 – za zklamání. Je to polovina toho, co Spojené státy a Británie slíbily.

Ale kdokoli vyhraje volby, nebude muset zvládat pouze domácí obavy a mezinárodní tlak ohledně změny klimatu. Austrálie také čelí stále náročnějšímu bezpečnostnímu prostředí.

Vztahy země s Čínou jsou na mrtvém bodě minimálně od roku 2017, kdy Austrálie přijala legislativu pro zahraniční intervenci a Čína reagovala zákazem dovozu australského vína, hovězího masa a dalších produktů. Peking také pronikl na tichomořské ostrovy, tradiční oblast vlivu Austrálie Šalamounovy ostrovy podepsaly tajnou bezpečnostní smlouvu s Čínou Minulý měsíc.

Ty budou patřit k tématům projednávaným na nadcházejícím setkání Kvartetu – Japonska, USA, Indie a Austrálie – plánovaném na 24. května v Tokiu, tři dny po australských volbách.

Mezi stranami není velký odstup, pokud jde o výzvu, kterou představuje Čína, nebo o snahu Austrálie o silnější spojenectví se Spojenými státy.

kdo běží?

Pan Albanese převzal vedení labouristů poté, co strana prohrála ve volbách v roce 2019, a je známý tím, že je klidnějším a více spolupracujícím prezidentem než jeho předchůdce Bill Shorten.

Vychovávána svobodnou matkou ve veřejném bytě a často říká, že v něm vzbudila vášeň pro tři velká náboženství: katolickou církev, australskou labouristickou stranu a místní rugbyový tým z jihu Sydney.

Anthony Albanese, vůdce opozice, minulý měsíc hovořil s nerozhodnutými voliči. Změkčil postoje labouristů k tradičním horkým otázkám, jako jsou daně. kredit… Fotka Jasona Edwardse

V roce 1996 byl zvolen do parlamentu a v roce 2013 se stal místopředsedou vlády s labouristickou vládou vedenou Kevinem Ruddem.

Po celou dobu svého působení ve vládě byl pan Albanese pro většinu Australanů až donedávna poměrně neznámý. Jako vůdce opozice a jako kandidát vybudoval přístup „malého cíle“, učinil několik odvážných politických prohlášení a snažil se snížit rozdíly mezi labouristy a koalicí v tradičních horkých otázkách, jako jsou daně.

Snahy pana Albanese přimět voliče, aby se soustředili na pana Morrisona, zpočátku narážely na zádrhely, přičemž vůdce labouristů před oficiálním zahájením kampaně udělal nějaké hlouposti. Své pevné místo ale našel během dvou debat, ve kterých se zaměřil na zvyšování mezd a další tradiční labouristická témata, zatímco se postavil bojovnějšímu premiérovi.

Pan Morrison vede australskou vládu – koalici liberálních a národních stran – od roku 2018. Byl energickým bojovníkem, který se prezentoval jako vůdce „tichých Australanů“, kteří chtějí mít pevnou ruku v ekonomických stimulech, a měl pověst za to, že byl umírněný dříve ve své kariéře. Ale jako předseda vlády se často stavěl na stranu konzervativnějšího křídla australské politiky, zejména pokud jde o změnu klimatu.

Stejně jako pan Albanese je věrným fanouškem ragby, který vyrostl v Sydney – v jeho případě na bohatším východním předměstí, kde byl jeho otec policistou a radním.

Scott Morrison během debaty s panem Albanesem minulý měsíc. Jako premiér často stál na straně konzervativnějšího křídla australské politiky. kredit… Fotka Jasona Edwardse

Poté, co pracoval jako marketingový manažer pro Tourism Australia, se v roce 2007 dostal do parlamentu, kde zastupoval hrstku předměstí v jihovýchodním rohu Sydney.

Brzy se dostal na výsluní, stal se ministrem pro imigraci a ochranu hranic ve vládě premiéra Tonyho Abbotta, kde dohlížel na tvrdý přístup k žadatelům o azyl – australská armáda obracela čluny a umisťovala uprchlíky do zadržování na moři.

Sloužil jako pokladník za premiéra Malcolma Turnbulla, dokud se v roce 2018 neujal moci po převratu ve straně iniciovaného členy, kteří se bránili umírněnému postoji pana Turnbulla ke změně klimatu a dalším otázkám.

Jaké jsou hlavní problémy?

Průzkumy voličů na národní úrovni ukazují, že Australané jsou více znepokojeni inflací a životními náklady, zejména přemrštěnými cenami bydlení v Sydney, Melbourne a dalších velkých městech.

Ve většině oblastí střední třídy země převažují ekonomická témata, ale v řadě volebních obvodů, které mohou určit, která strana zvítězí, existují dvě další volební dynamiky.

V bohatších oblastech kolem Sydney a Melbourne se mnoho nezávislých kandidátů – většinou profesionálních žen – staví proti liberálním úřadům s kampaněmi zaměřenými na řešení změny klimatu, rovnost pohlaví a návrat k politické zdvořilosti.

Záplavy v Portlandu v březnu v Novém Jižním Walesu. kredit… Matthew Abbott pro The New York Times

A v méně městských oblastech se o volby více bojuje kvůli kulturní válce a otázkám identity. Pan Morrison vybral kandidátku, která lobovala proti tomu, aby transgender ženy mohly hrát ženské sporty, a občas na toto téma učinil střed své kampaně.

„Existují tři kampaně, o které se bojuje,“ řekl Peter Lewis, zkušený průzkumník a generální ředitel společnosti Essential, progresivní komunikační a výzkumné společnosti. „Máte kulturní volby, ekonomické volby a post-fyzický Volby – „zaměření na kvalitu života –“ se odehrávají v různých částech Austrálie. „

kdo řídí?

Zobrazit nejnovější volební průzkumy Předveďte práci o několik bodů. Míra přijetí pana Morrisona klesá už měsíce a ani on, ani pan Albanese nemají nadšenou podporu. Voliči uvedli, že jsou s oběma více nespokojeni, než byli.

Předvolebním prognózám v Austrálii je notoricky těžké věřit. Stát má povinné i preferenční hlasování, které lidem umožňuje utřídit si své volby, a velká část voličů se rozhoduje na poslední chvíli. Podle některých statistik si čtvrtina voličů zůstává jistá nebo jistá svou konečnou volbou.

V roce 2019 průzkumy veřejného mínění ukazovaly labouristy mírně napřed – ale pan Morrison a koalice překvapivě zvítězili.

Analytici tentokrát naznačují, že existuje vysoká pravděpodobnost, že parlament bude zavěšený, aniž by koalice ani labouristé nezískali 76 křesel potřebných k sestavení vlády.

Pokud se tak stane, malé strany jako Zelení nalevo nebo Jedna země napravo – nebo někteří nezávislí, pokud zvítězí – by mohli být těmi králi, kteří rozhodnou, jakým směrem se vydá příští australská vláda.