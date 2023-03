Kvalifikace Evropského poháru národů 2024 živě! Plán kvalifikace Evropského poháru národů, výsledky a umístění

Kvalifikace UEFA Euro 2024 je tady a vy jste na správném místě ohledně skupin, zápasů a výsledků.

Itálie porazila Anglii v penaltovém rozstřelu a vyhrála Euro 2020 a usiluje o to, aby se stala jejich prvním opakovaným vítězem od Španělska v letech 2008 a 2012.

Anglie stále usiluje o své první mistrovství Evropy a bude upřednostňována pro odchod ze skupiny C se zmíněnou Itálií plus Ukrajinou, Severní Makedonií a Maltou.

Nizozemsko a Francie jsou také v horké skupině, která zahrnuje Irskou republiku a bývalé řecké mistry, stejně jako Gibraltar.

Řada zemí si díky výkonu v UEFA Nations League zajistila o nic horší postup do play-off: Holandsko, Řecko, Itálie, Španělsko, Skotsko, Gruzie, Chorvatsko, Turecko, Srbsko, Kazachstán.

Rozpis kvalifikací na EURO 2024

čtvrtek 23. března

Kazachstán 1-2 Slovinsko

Slovensko 0-0 Lucembursko

Itálie 1-2 Anglie – video, hodnocení hráčů, protože Kane překonal Rooneyho rekord

Dánsko 3-1 Finsko

Portugalsko 4:0 Lichtenštejnsko

San Marino 0-2 Severní Irsko

Severní Makedonie 2-1 Malta

Bosna a Hercegovina 3:0 Island

Pátek 24. března

Bulharsko 0-1 Černá Hora

Gibraltar 0-3 Řecko

Moldavsko 1-1 Faerské ostrovy

Srbsko 2:0 Litva

Rakousko 4-1 Ázerbájdžán

Švédsko 0-3 Belgie

Česká republika 3-1 Polsko

Francie 4:0 Holandsko

Sobota 25. března

Skotsko 3:0 Kypr

Izrael 1:1 Kosovo

Arménie 1-2 Turecko

Bělorusko 0-5 Švýcarsko

Španělsko 3-0 Norsko

Chorvatsko 1:0 Wales

Andorra 0-2 Rumunsko

neděle 26. března

Kazachstán – Dánsko – 9:00 ET

Anglie vs. Ukrajina – poledne ET

Lichtenštejnsko – Island – č. ET

Slovinsko – San Marino – č. ET

Slovensko vs. Bosna a Hercegovina – 14:45 ET

Severní Irsko vs. Finsko – 14:45 ET

Lucembursko vs. Portugalsko – 14:45 ET

Malta vs. Itálie – 14:45 ET

Pondělí 27. března

Černá Hora vs. Srbsko – 14:45 ET

Holandsko vs. Gibraltar – 14:45 ET

Polsko vs. Albánie – 14:45 ET

Rakousko – Estonsko – 14:45 ET

Švédsko – Ázerbájdžán – 14:45 ET

Moldavsko vs. Česká republika – 14:45 ET

Maďarsko vs. Bulharsko – 14:45 ET

Irská republika vs. Francie – 14:45 ET

úterý 28. března

Gruzie vs. Norsko – poledne ET

Wales vs. Lotyšsko – 14:45 ET

Rumunsko vs. Bělorusko – 14:45 ET

Švýcarsko vs. Izrael – 14:45 ET

Kosovo vs Andorra – 14:45 ET

Turecko vs. Chorvatsko – 14:45 ET

Skotsko vs. Španělsko – 14:45 ET

Kvalifikační pořadí Evropského poháru národů 2024

Skupina A

Španělsko

Skotsko

Norsko

Gruzie

Kypr

Skupina B

Holandsko

Francie

Irská republika

Řecko

hora Tarek

Skupina C

Itálie

Anglie

Ukrajina

Severní Makedonie

Malta

skupina d

Chorvatsko

Wells

Arménie

krocan

Lotyšsko

Skupina E

Polsko

Česká republika

Albánie

Faerské ostrovy

Moldavsko

Skupina F

Belgie

Rakousko

Švédsko

Ázerbajdžán

Estonsko

Skupina G

Maďarsko

Srbsko

černou horu

Bulharsko

Litva

skupina h

Dánsko

Finsko

Slovinsko

Kazachstán

Severní Irsko

San Marino

První skupina

Švýcarsko

Izrael

Rumunsko

Kosovo

Bělorusko

Andorra

J skupina

Portugalsko

Bosna a Hercegovina

Island

Lucembursko

Slovensko

Lichtenštejnsko

