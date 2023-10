Mission: Impossible – Dead Reckoning část 1 | Edice domácí zábavy

Toto je nekonečná vzrušující jízda, která je oslavována jako „největší a nejlepší akční film roku“ (Screen Rant). Mission: Impossible – Dead Reckoning část 1 Bude k dispozici ke stažení a uchování 11. října 2023. Trhák bude debutovat na dvou konzolích, 4K UHD + Blu-ray SteelBooks a 4K UHD, Blu-ray a DVD 6. listopadu 2023.

„Tom Cruise je na vrcholu své hry“ v „nejlepší ‚misi‘ všech dob“ (KTLA-TV) plné „akcí ​​a napětí na další úrovni“ (Entertainment Weekly). Od kritiků získal perfektní hodnocení čerstvosti se skóre 96 % na Rotten Tomatoes. Mission: Impossible – Dead Reckoning část 1 To získalo široký ohlas a kýžený „A“ stupeň od fanoušků.

Fanoušci, kteří si film zakoupí na Digital*, Blu-ray, 4K UHD nebo 4K UHD + Blu-ray SteelBook, se mohou ponořit hlouběji do mise s komplexním, akcí nabitým bonusovým obsahem. Tento bonusový obsah bude zahrnut na bonusovém disku Blu-ray™. Nahlédněte do zákulisí, jak Tom Cruise a filmařský tým předvedli tolik neuvěřitelných kaskadérských kousků, nahlédněte do zákulisí exotických natáčecích míst, naučte se s režisérem Christopherem McQuarriem a střihačem Eddiem Hamiltonem složitosti filmového procesu a další! Bonusový obsah je podrobně popsán níže: