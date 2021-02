Tým „vytrvalosti“ NASA vedou ženy a vědci z menšinových skupin

Mise NASA Vytrvalost na Marsu vedla různorodou skupinu vědců, z nichž mnohé byly ženy a menšiny. Adriana Diaz má více o jejich příbězích.

Adriana Diaz: Zabalíme noc tímto ohromujícím panoramatem Marsu, který zachytil nejnovější robotický průzkumník NASA, Enduring Rover. Ale co také upoutalo naši pozornost, nebylo na Marsu, bylo to uvnitř Mission Control.

Swati Mohan: Přistání potvrzeno.

– Ten hlas bylo slyšet po celém světě.

Swati Mohan: Bezpečně vytrvejte na Marsu.

– NASA Swati Mohan nebyl jen komentátorem.

Swati Mohan: SkyCrane se chystá provést.

– Vést tým kontroly vesmíru.

Jak jste se cítili, když jsem řekl frázi „potvrzení přistání“?

Swati Mohan: Stále jsem byl v šoku.

– Mohan se přestěhovala do Spojených států z Indie, když byla svobodná. Patří mezi více než tucet barevných žen v týmu Basic Perseverance složeném z téměř 300 žen.

– Jak jsi se cítila, Cristino, když jsi sledovala a poslouchala Swatiho?

Christina Hernandez: Byl jsem jako, jo, holka! Byl jsem tak nadšený, že jsem viděl ženu A, která nejenže dělá tolik pro společnost, ale je také technickou bestií.

– Christina Hernandez, mexicko-americká inženýrka první generace, pomohla vyvinout vědecké přístroje pro rover.

– Moogega Cooper, který je napůl černý a napůl korejský, vede tým, který zajišťuje, že na Marsu nezůstanou žádné znečišťující látky.

– Neexistuje tam žádný dokonalý tým, víte? Rozmanitost lze vždy vylepšit. Ale člověče, když se rozhlédnu kolem sebe a vidím ženy, vedoucí a inženýry, to mě zahřeje.

– Co dělají dívky pro NASA?

– Vypočítejte místo startu a přistání.

– Historické boje NASA s rozmanitostí dokumentují „Skrytá čísla“, skutečný příběh afroamerických matematiků, kteří hráli zásadní roli ve vesmírném závodu.

– Není to daleko napříč generacemi. Můj otec mi řekl, jak mu budu sloužit v samostatné námořní jednotce. Ze všech skupin lidí mám velkou důvěru v to, že vědci mohou přemýšlet nad rámec budování jakékoli společnosti, která říká, a být inkluzivnější pro ostatní.

– Rozmanitost je o různých perspektivách. A když se snažíte vyřešit tyto složité problémy, musíme být schopni myslet i mimo krabici.

– Setkal se někdo z vás s někým, kdo řekl, že nemůžete být inženýrem nebo že nemůžete spolupracovat s NASA?

– Vždy existují okamžiky, kdy se zevnitř divíte: „Je to proto, že jsem mladý? Je to proto, že jsem mladá žena? Je to proto, že jsem mladá černá žena? Musíte se ale stále tlačit směrem ke hvězdám.

– Vyrůstat si nemohli dovolit veškerý luxus jako vesmírný tábor. Jejich rodiny však našly způsob.

– Pokud tam není místní knihovna, pokud nemáme PBS a je to zdarma, tyto věci ji zpřístupní bez ohledu na váš příjem.

– Tyto boje nás zlepšily v práci. Jak říká moje babička, [NON-ENGLISH SPEECH]. Takže, víš: „Dej do toho všechno.“ A myslím si, že to je to, co všichni děláme na Mars Perseverance.

Adriana Diaz: Říkají, že jejich největší vášní je pomáhat příští generaci.