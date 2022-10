Kroky Bidenovy administrativy k řešení nárůstu venezuelských přistěhovalců vyvolávají kritiku jak zleva, tak zprava.

The Bidenova administrativa Tento týden oznámil kroky k řešení nárůstu venezuelské imigrace přes jižní hranici, ale kombinace rozšířeného vyhoštění podle § 42 a nové cesty humanitárního podmínečného propuštění znepokojila zákonodárce a aktivisty zprava i zleva.

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost oznámil ve středu V současné době zahajuje novou rozsáhlou operaci vymáhání hranic s Mexikem spojenou s rozšířeným odsunem venezuelských státních příslušníků.

Kampaň povede k tomu, že Mexiko a Spojené státy posílí imigrační kontrolní body, budou spolupracovat při zaměřování se na pašování lidí a navýší zdroje a personál donucovacích orgánů.

Ale zásadní je, že tato spolupráce také znamená, že všichni Venezuelané, kteří nelegálně vstoupí do Spojených států, budou nyní vráceni do Mexika podle zákona o veřejném zdraví 42. Venezuelané nebyli vráceni na základě příkazu kvůli nedostatku diplomatických vztahů s Venezuelou a odmítnutí Mexika přijmout jim.

Administrativa zároveň zahajuje nový program podmínečného propuštění, který má poskytnout venezuelským občanům legální cestu k cestě do Spojených států. Absolvujte biometrické a další bezpečnostní kontroly a splňte požadavky na ochranu veřejného zdraví včetně očkování. Je podobný programu oznámenému dříve v roce pro Kvalifikovaní Ukrajinci . Občané nebudou mít nárok na program, pokud byli dříve deportováni nebo převezeni do Spojených států nebo Mexika nelegálně.

Tyto kroky přicházejí v době, kdy se administrativa nadále potýká s historickou krizí na hranicích, která jen v tomto fiskálním roce zaznamenala více než 2,1 milionu střetnutí – včetně nedávného nárůstu počtu občanů z Venezuely.

Bylo toho víc než 25 000 setkání pro venezuelské imigranty V srpnu, z pouhých 4 000 v dubnu. Loni v srpnu bylo z Venezuely něco přes 6000 imigrantů. To zvýšilo politický tlak na administrativu, protože guvernéři Texasu, Arizony a Floridy přesunuli přistěhovalce na sever – mnozí z nich byli Venezuelané.

Management se snažil prezentovat postupy jako upřednostňování legálního vstupu a odrazování od nelegálního vstupu.

„Tyto akce ukazují, že pro Venezuelany existuje legální a regulovaný způsob, jak vstoupit do Spojených států, a legální vstup je jediný způsob.“ zabezpečení domova Ministr Alejandro Mallorcas to uvedl v prohlášení. „Ti, kteří se pokusí nelegálně překročit jižní hranici Spojených států, budou vráceni do Mexika a v budoucnu nebudou způsobilí pro tento proces. Ti, kteří se budou řídit právním procesem, budou mít příležitost bezpečně cestovat do Spojených států a stát se způsobilými.“ pracovat tady.“

Program však zaznamenal smíšený příjem zleva i zprava. Senátor Bob Menendez, demokrat z New Jersey, chválil právní cestu administrativy, ale tvrdě zasáhl administrativu za rozšíření hlavy 42 – krok, který označil za „neodpustitelný“.

„Rozšíření paragrafu 42 tak, aby nyní zahrnovalo Venezuelany, přidává sůl do otevřené rány a zároveň dále narušuje náš azylový systém, který prezident Biden slíbil obnovit,“ uvedl v prohlášení.

Vyzval administrativu, aby znovu zvážila vyhoštění, odstranila některá omezení programu podmínečného propuštění a nadále usilovala o ukončení hlavy 42 u soudů, jak tomu bylo doposud.

Mezitím byli imigrační aktivisté z této politiky podobně naštvaní. Mourad Awawdeh, výkonný ředitel newyorské imigrační koalice, obvinil administrativu z „ukončení našich humanitárních závazků“.

„Tím, že se Bidenova administrativa uklonila před krutými rozmary republikánských guvernérů Texasu, Arizony a Floridy, když se tato země připravuje na své střednědobé volby, udělala několik kroků zpět v čase s tvrdou imigrační politikou Donalda Trumpa,“ uvedl v prohlášení. .

Desítky nevládních organizací, včetně American Civil Liberties Union (ACLU), Human Rights Watch, RAICES a Southern Poverty Law Center, napsaly Mallorcas a vyjádřily „hluboké zklamání a šok“ při oznámení rozšíření hlavy 42.

„I když vítáme kroky k zajištění bezpečných postupů pro některé Venezuelany, vytvoření bezpečných koridorů by nikdy nemělo být používáno k odepření azylu jiným lidem hledajícím ochranu,“ napsali v dopise. „Znepokojuje nás také, že oznámení odkazuje na pokus o vstup Venezuelanů na jižní hranici jako na nelegální pokus,“ dodal.

Reklama mezitím nebyla dobře přijata ani republikány a pravicovými skupinami.

Člen sněmovního výboru pro vnitřní bezpečnost John Katko označil tento krok za „cynický a neadekvátní pokus“ řešit „bezprecedentní krizi na jihozápadní hranici, nad níž tato administrativa zcela ztratila kontrolu“.

„S blížícími se pololetními volbami ve státě Bidenova administrativa vidí nápis na zdi a právě se snaží na hranici připevnit lékařský obvaz, který krvácí, aby si zachránil tvář,“ uvedl republikán v prohlášení.

Popsal to jako „public relations trik“, řekl, že politika je také „připravená ke zneužití a pravděpodobně přispěje k tomu, že migranti budou poskytovat nepřesné informace o své zemi původu, když se pokoušejí vstoupit do vnitrozemí země“.

Mezitím zůstaly tvrdé imigrační skupiny nedotčeny. „Pokud mohou být Venezuelané posláni zpět do Mexika – proč by nemohli všichni imigranti, bez ohledu na zemi původu?“ RJ Hauman, prezident vládních vztahů a komunikace Federace americké imigrační reformy (FAIR), řekl ve středu Fox News Digital.

Nová politika si však získala jistou pochvalu od demokratů. V New Yorku, kde Přemohl jste úředníky Vzhledem k tomu, že migranti proudí na sever autobusy a jinými způsoby dopravy, řekl, že tento krok zastaví příliv lidí.

„Zatímco se stále objevují podrobnosti, tato federální akce je krátkodobým krokem k řešení této humanitární krize a k řízení toku hraničních přechodů humánním způsobem,“ uvedl v prohlášení starosta New Yorku Eric Adams. „Stále je zapotřebí proaktivní a dlouhodobá strategie.“ z Kongresu.

„Jsme vděčni prezidentu Bidenovi a jeho administrativě za náš pokračující dialog o řešení této humanitární krize a těšíme se na další úzkou spolupráci s nimi,“ řekl.