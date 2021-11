Po protichůdných zprávách z minulého týdne si blízcí Daniela Křetínského nárokují velké peníze, které budou fanoušci West Hamu naprosto milovat.

West Ham minulý týden potvrdil dohodu o prodeji 27 procent svého podílu v klubu „Czech Sphinx“ Kretinski (whufc.com).

Podle zpráv má investice hodnotu West Ham na více než 600 milionů liber.

O Křetínském se toho napsalo hodně a mezi fanoušky West Hamu je pochopitelné vzrušení.

Fotografie od JOEL SAGET AFP prostřednictvím Getty Images

Hammers News dříve uvedly, že čisté jmění majitele Sparty Praha je přibližně čtyřikrát větší než čisté jmění Davida Sullivana a Davida Golda, a to kolem 4 miliard liber – ale také se chystá zdědit velký podíl v impériu v hodnotě 15 miliard liber..

Ale vzrušení z Křetínského příchodu poněkud zmírnily zprávy z minulého týdne z několika médií, že jeho investice nebude znamenat, že West Ham bude plný peněz.

přísloví Večerní standard A Daily Star Uvádí, že peníze z Křetínského investice budou směřovat na snížení dluhu West Hamu – což Sullivan minulý měsíc řekl Hammers News, že dosáhl 150 milionů liber.

Křetínský se díky dohodě stal po Sullivanovi druhým největším akcionářem West Hamu.

Foto: Kathryn Eiffel AMA Getty Images

Blízkí Daniela Křetínského si nárokují velké peníze, které budou fanoušci West Hamu naprosto milovat.

Mnoho fanoušků Hammers věří, že jde o první krok k tomu, co se nakonec stane plnohodnotnou akvizicí, jak se spekulovalo v rozsáhlých zprávách.

Ale tato možnost byla zpochybněna vzhledem k relativně malému majetku Křetínského ve srovnání s některými jinými vlastníky a investory Premier League.

Fanoušci West Hamu si tedy naprosto zamilují výroky mluvčího Kretinského Daniela Castaye, českého reportéra Michaela Marise – který dříve pracoval pro Forbes – a autora, který napsal knihu o české Sfingě, když s nimi mluvil. ten sportovec O miliardářově majetku a přístupu k penězům.

„Má velmi silný vztah s J&T – československou bankou s obrovskými aktivy,“ říká Maris.

Foto Thomas Samson, AFP přes Getty Images

„On stojí za tím, jak se používají peníze. Oni mají palebnou sílu a on má mozek.“

Castvaj také tvrdí, že Křetínský má přístup ke stovkám milionů liber, které může investovat, díky obrovským ziskům ze své společnosti a „dojné krávy“ EPH – která ročně generuje přibližně 1,7 miliardy liber, z čehož velkou část využívá nový investor z West Hamu, uhodli jste správně. , pro investice.

„Postavili jsme EPH, který generuje celkové příjmy přibližně 2 miliardy EUR ročně,“ říká Castevay.

„To znamená 700 milionů eur, které lze investovat.“

Křetínský, předseda EPH a Jose Maria Alvarez-Palet Lopez, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Telefonica míří ke kulatému stolu evropských podnikatelů v Downing Street v Londýně. Foto od TOLGA AKMEN AFP přes Getty Images

Jerome LeFilatre, korespondent francouzských novin Liberation, napsal jedinou publikovanou knihu o Křetínském s názvem pan K.

Jeho obvinění nadchne i fanoušky West Hamu.

„Je nejlepším příkladem velmi bohatých, velmi chytrých a velmi ambiciózních obchodníků ze střední a východní Evropy, kteří se chtějí prosadit na Západě,“ řekl Liveliatre. ten sportovec.

„Chce být v příštích 10 letech jedním z největších obchodních lídrů v Evropě. Chce být velkým hráčem na Západě, a proto tolik investoval ve Francii, Itálii, Německu, Spojeném království a dokonce i NÁS.“

Na toto téma nebo zda by Křetínský mohl někdy v budoucnu koupit West Ham, ten sportovec Fanouškům Hammers nenechal žádné pochybnosti.

Křetínský sledoval, jak West Ham porazil Liverpool na londýnském stadionu. Foto: Sky Sports

„Křetínský si již dříve půjčil peníze, ale zdroje trvají na tom, že udržuje dobré vztahy s bankami a že zisky skupiny, kterou dohlíží, by mohly mít hodnotu více než 1 miliardy eur ročně.“ ten sportovec zprávy.

Pokud by tedy měl možnost nakoupit další akcie, pravděpodobně by si to mohl dovolit.

Jeden zdroj řekl: ‚Na fotbal je toho dost‘ ten sportovec.

To je možná ta nejvzrušující zpráva, kterou fanoušci West Hamu o Křetínském dosud slyšeli od lidí, kteří ho znají lépe než kdokoli jiný.

Vypadá to, že nás čekají dobré časy.

Chcete-li si přečíst skvělou podrobnou úplnou funkci, navštivte Křetínského ten sportovec.

Další novinky z West Hamu:

Video designéra ukazuje jednoduchý, ale skvělý hybridní redesign odznaku West Ham.

Hvězda Hammers Pablo Fornals byl vyfotografován poté, co se obával, že Španělsko bude vynecháno.

John Terry říká, že Ledley King měl hrát za West Ham