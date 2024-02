Top 10 plošinovek, ve kterých nehraje Mario nebo jiné postavy Nintendo

Fanoušci Nintenda mají z čeho vybírat, pokud jde o plošinovky. Jen na Switchi je v sérii Super Mario více než tucet her z různých generací konzolí, které demonstrují, proč jsou vývojáři Nintenda takovými mistry žánru plošinovek – a to nepočítám hry s Donkey Kongem, Kirbym a menšími hvězdami Nintenda. . , jako je BoxBoy.

Ale existuje spousta skvělých plošinovek na široké škále systémů, které nehrají Mario a jeho přátele a soupeře. Zde jsou některé z nejlepších 2D a 3D plošinovek, které si můžete užít na PC, PlayStation, Xbox a Nintendo Switch – „čistější“ plošinovky, na rozdíl od průzkumných her zaměřených na boj ve stylu Metroidvania.

Pizza věž

Foto: Tour de Pizza

kde hraješ: Počítač se systémem Windows

Mnoho plošinových her se snaží být Mario. Pizza věž Wario, který se snaží být svou vlastní chaotickou verzí zrcadlového světa, a tato rychlá 2D plošinovka od nezávislého vývojáře Tour De Pizza je poctou hrám Wario Land od Nintenda. Jako hrdina a majitel restaurace Peppino Spaghetti prozkoumáváte a ničíte titulární věž s pizzou tím, že budete běhat, skákat a prorážet si cestu přes sadu úrovní.

V těch úrovních je neuvěřitelné množství rozmanitosti. Mnoho z nich přichází s vlastními herními triky, které se musí naučit, pod určitým tlakem na rychlostní plošiny, aby postoupili a unikli. Spárováno se soundtrackem plným ušních červů a estetikou Nicktoons z 90. let, Pizza věž Je to jedna z nejinovativnějších a nejjemnějších plošinovek všech dob. Není to špatné pro čest.

Rytíř lopaty: Treasure Trove

Foto: Yacht Club Games

kde hraješ: Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC, Xbox One

Rytíř lopaty je nejautentičtější retro hra, která kdy byla vyrobena, destilující 8- a 16bitovou nostalgii klasických konzolových her – především oblíbenou hru NES z roku 1989 Kachní pohádky – a proměňte tuto pamětní rudu v ostré, jemně vyleštěné dobrodružství. Rytíř lopaty Skvěle využívá svůj titulární gadget, který umožňuje hráči převracet nepřátele, vykopávat poklady, skákat přes překážky a nepřátele a kopat hroty.

Rytíř lopaty: Treasure Trove Je to vlastně sbírka a představuje jednu z nejlepších nabídek v oblasti her. Spolu s originálem Rytíř lopaty: Lopata naděje, poklad Zahrnuje vedlejší představení Shovel Knight: Plague of Shadows, Shovel Knight: Ghost of TormentA Shovel Knight: King of Cardskromě multiplayerového platformového bojovníka Shovel Knight Showdown.

Pennyin velký rozchod

Foto: Večernice/Speciální sekce

kde hraješ: Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC, Xbox Series

Vytvořeno vývojáři za nimi Sonická mánie, Pennyin velký rozchod Svou mechaniku 3D plošinování staví na jediném nástroji: yo-yu. Yo-Yo Benny (jménem Yo-Yo) se náhodou stane sebevědomým a příliš hladový po občerstvení. Yo-Yo nabízí Penny různé metody procházení, fungující jako jakýsi hák, vysokorychlostní Segway a helikoptéra, které jí pomáhají procházet řadou barevných světů a vyhýbat se armádě pomstychtivých tučňáků.

Pennyin velký rozchod Má retro estetiku, která nevypadá zastarale – její vizuální styl se vrací k přebalu pro 16bitové a 32bitové platformy, což pomáhá 3D dobrodružství vývojáře Evening Star odlišit se od ručně kreslených, pixelovaných stylů jiných platforem. hry.

Celeste

Foto: Maddie vyrábí hračky

kde hraješ: Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC, Xbox One

Celeste Je to 2D plošinovka, která ve svém jádru shrnuje tento typ her. Vyznačuje se robustními, pixelovanými kresbami a postavami a jednoduchou sadou pohybů. Jako Madeline můžete běhat, skákat, lézt po stěnách a skákat. Neexistují žádné vylepšení ani odemykatelné dovednosti. Ale když vylezete na Mt CelesteHra vám představuje stále obtížnější výzvy, abyste otestovali vaši schopnost běhat, skákat, lézt po stěnách a skákat.

v některých ohledech, Celeste Je to návrat. Je to velmi obtížné v kontextu „masocore“ her jako Super masový kluk. Prorazit si cestu úrovní, natož jedinou obrazovkou, vyžaduje rychlé reflexy a zůstat v klidu pod tlakem. ale Celeste Je také docela moderní. Vypráví osobní a působivý příběh a obsahuje řadu funkcí přístupnosti a obtížnosti, které lze změnit Celeste Od nemožné výzvy k mírné výzvě. Je to shovívavé, takže pokud něco pokazíte, nebudete taženi zpět na začátek úrovně. Dostali jste příležitost zkoušet, zkoušet a zkoušet znovu.

Hadí chodba

Foto: Sumo Digital

kde hraješ: Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC, Xbox One

Hra Sumo Digital 2017 Hadí chodba Od všech ostatních her na tomto seznamu se odlišuje tím, že jde o plošinovku bez tlačítka skoku. Jako Noodle the Snake se hráči místo toho posouvají, kroutí a šplhají po světě Haven Tor. K Noodleovi se připojuje jeho zvířecí kamarád Doodle the Hummingbird, který má za úkol posbírat řadu klíčových pilířů řešením náročných hádanek založených na fyzice.

Hadí chodbaNa ovládání může chvíli trvat, než si zvyknete; Koneckonců, hrajete si s hadem, ne s dvounohým maskotem. ale Hadí chodba Je to inovativní a krásná plošinovka, kterou stojí za to si nechat, dokud nekliknete.

Raymanovy legendy

Obrázek: Ubisoft Montpellier/Ubisoft

kde hraješ: Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC, Xbox Series

Raymanovy legendyPůsobivá rozmanitost, propracovaný výprava a nádherné umění z ní dělají sebevědomou jednoduchou plošinovku. Je to mechanicky jednoduché. Jako Rayman nebo jeden z jeho kolegů hrdinů můžete běhat, skákat a narážet do věcí. Ale je to také precizní plošinovka s širokou škálou úrovní a skrytými tajemstvími, která hráče povzbuzují k prozkoumávání.

mýty Roztomilé a okouzlující. Sice to vypadá jako živý anime svět, ale rozhodně cílí na zkušené hráče žánru. Hráči, kteří jsou připraveni na tuto výzvu, najdou rozmanitou řadu světů se stejně rozmanitou řadou aktivit: plavání, létání, plížení, bojování, závodění a dokonce hry s hudebním rytmem.

Sonická mánie

Obrázek: Christian Whitehead, Headcannon, PagodaWest Games/Sega

kde hraješ: Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC, Xbox Series

Aby vytvořila jednu z nejlepších her Sonic the Hedgehog vydaných v posledním desetiletí, obrátila se Sega na některé ze svých největších fanoušků. Sonická mánie Je fanouškem staré školní větve Sonic hratelnosti a designu. Dovádí myšlenky série z éry Genesis do jejich logického extrému, přičemž se stále řídí starými pravidly designu Sonic the Hedgehog. Pokud máte nějakou náklonnost k Sonicovi (a jeho přátelům), zejména k 16bitové příchuti, Sonická mánie je to tvoje. Toto je hra, která také miluje Sonic the Hedgehog.

Psychonauti 2

Foto: Double Fine Productions/Xbox Game Studios

kde hraješ: Mac, PlayStation 4, Windows PC, Xbox One, Xbox Series

Zavolali jsme Psychonauti 2 „Jedna z nejinovativnějších plošinovek s naprostou záplavou úžasných nápadů a obrázků“ v naší recenzi plošinovkové adventury Double Fine z roku 2021. Může se také pochlubit jedním z nejpoutavějších a nejkreativnějších příběhů ze všech her na tomto seznamu.

Jako duševní průkopník Raz se ponoříte do lidských mozků, které se jeví jako podivné a vynalézavé světy, abyste jim pomohli bojovat s jejich vnitřními démony, odemknout skryté vzpomínky a vyřešit jejich emocionální zátěž pomocí řady psychických sil. Psychonauti 2 Zabývá se důležitými tématy a složitými psychologickými problémy s vřelostí, soucitem a humorem – a zároveň slouží jako schopná a konzistentně zábavná plošinovka.

Série Fantasy Reverie Klonoa

Obrázek: Bandai Namco

kde hraješ: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, Xbox Series

Tato sada přináší původní hru pro PlayStation Klonoa: Dveře duchů a jeho pokračování pro PlayStation 2 Klonoa 2: Závoj Lunatia Přinášíme jej do moderní éry s aktualizovanými vizuálními prvky a některými funkcemi kvality života. Tyto podceňované plošinovky se pohybují někde mezi 2D a 3D a umožňují hráčům prozkoumat roztomilý a barevný svět jako Klonoa, který může použít svůj Wind Ring k chycení a házení nepřátel. Hry Klonoa nejsou nijak zvlášť složité, ale vyžadují záhadnou geografickou úroveň a promyšlené využití schopností skákání k dobytí každého světa.

Astro herna

Foto: Asobi Team/Sony Interactive Entertainment

kde hraješ: PlayStation 5

Zdánlivě technické demo ovladače DualSense pro PlayStation 5, Astro herna Je to vynikající 3D plošinovka, která zároveň slouží jako nostalgická prohlídka historie PlayStation. A abych byl upřímný, Astro herna Opravdu nemá smysl být tak dobrý, jak je; Je koneckonců zdarma a je součástí PlayStation 5. Je to ale vynikající plošinovka s pevným ovládáním, zábavnou akční mechanikou a promyšleným designem. Při hraní se možná divíte, proč Sony tyto hry nevyrábí častěji (a neúčtuje za ně).