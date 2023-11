Historické oddělení UCLA dostává dar ve výši 4 miliony dolarů na postgraduální stipendia

Těžko si představit poctivějšího Bruina, než je bývalý režisér a odborný asistent Tom Lefka, který svůj život zasvětil UCLA.

„Tom Lefka byl vždy více než jen milým přítelem UCLA, katedry sociálních věd a katedry historie – byl skutečnou inspirací pro nespočet členů naší komunity,“ řekl Abel Valenzuela, prozatímní děkan sociálních věd. „Jeho vliv je stejně dalekosáhlý, transformační a hluboký jako jeho pozoruhodný příklad a velkorysost.“

Letos Lefka dokončil záměr odkazu pro historické oddělení UCLA prostřednictvím svého majetku na zřízení postgraduálního stipendia 4 miliony dolarů, jednoho z největších svého druhu v historii katedry společenských věd univerzity.

Budoucí držitelé titulu Thomas E. Lifka Graduate Fellowship in History budou moci studovat Německo, Rakousko, Českou republiku, Slovensko, Polsko, Rusko nebo další země, které byly dříve součástí Sovětského svazu. Nebo, pokud chtějí, mohou studovat americkou národní nebo zahraniční politiku nebo diplomacii.

„Pamatuji si, jak moc pro mě znamenalo získat přijatá a důležitá stipendia, když jsem dělal doktorát, takže je radost, že to mohu dělat pro ostatní,“ řekl Lefka. „Zejména v době, kdy nábor lidí pro postgraduální studium historie není nejsnazší, doufám, že dobrý zdroj financování povzbudí dobré lidi, aby se vydali touto cestou. Ať už budou nakonec vykonávat jakoukoli kariéru, školí lidi způsobem, který historikové‘ reflexe – následování pečlivě vyvážených důkazů – je zásadní pro řešení mnoha dnešních problémů.

Tento dar úzce souvisí s Lefkovou celoživotní oddaností UCLA, kde si vybudoval administrativní kariéru trvající téměř 30 let. Lefka byl v době svého odchodu do důchodu v roce 2011 přidruženým vicekancléřem pro akademické služby studentů. Působil také jako odborný asistent historie na UCLA a pomohl vést úsilí o to, aby byl kampus přátelštější k LGBT. V současné době slouží v radě poradců pro historické oddělení UCLA.

Kromě toho Lefka vytvořil Thomas E. Historické centrum Lefka – v současnosti držené Kelly Little Hernandez – a Thomas E. Levka. Katedra společenských věd jej nedávno ocenila vytvořením Ceny Thomase E. Lifky za personální excelenci a jmenovala jej prvním držitelem.

„Celá zkušenost samozřejmě posiluje velké uspokojení, které jsem ve svém životě cítil, když jsem se před více než 40 lety stal aktivní součástí komunity UCLA,“ řekl Lefka, když obdržel poctu.

Ten pocit byl vždy vzájemný.

„Jak se sluší na jeho studijní obor, Tom Lefka není v psaní historie žádným neznámým člověkem – obrovský rozdíl, který udělal v životech členů historické komunity UCLA i mimo ni, pocítí mnoho generací,“ řekl Kevin Terracciano, profesor a UCLA. Předsedkyně katedry. datum. „Jsme velmi vděční za jeho zasvěcenou laskavost a příkladnou integritu.“

Lefka, renesanční člověk a polyhistor, získal bakalářský titul z historie na Northwestern University a poté magisterský a doktorský titul na Harvardské univerzitě. Je také uznávaným amatérským malířem a dlouholetým dobrovolným lektorem v Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles Holocaust Museum, kde přednáší o historii holocaustu. Učil také na USC a Northwestern, ale ve svých bruinských kořenech vidí něco velmi zvláštního.

„Měl jsem to štěstí, že jsem mohl pokračovat ve své kariéře na UCLA, a cítím velký pocit zadlužení. Pevně ​​věřím, že když jsou lidé schopni to udělat, měli by své peníze rozdat,“ řekl Lefka. Myslel jsem, že budu v této pozici sám,“ řekl Lefka. Takže je velmi uspokojující, že mohu něco vrátit.“