Texas Longhorns rychle překonal rekord v návštěvnosti NCAA

Páteční zápas OU-Texas v Síni slávy amerického softballu měl (téměř) všechny emoce jako zápas ženského College World Championship.

Provoz na 50. ulici byl zastaven.

Fanoušci se hrnuli do komplexu, aby zaplnili stadion USA Softball Hall of Fame.

dříve vyhrát.

Jediné, co chybělo, byla provizorní tribuna za dočasným plotem a zakrytí té dočasné zdi.

Oboustranné homeruny Tiare Jenningsové a Haley Lee ve druhém poločase vedly nejvýše postavené Sooners k vítězství 8:1 nad Longhorns před rekordním publikem NCAA 8 930.

Předchozí rekord NCAA v návštěvnosti softballového zápasu v pravidelné sezóně byl 5 724, který stanovil Fresno State v roce 2000 v doubleheader proti Arizoně.

Tady jsou čtyři body z vítězství Sooners.

Trenér Texasu Mike White to slyší od fanouška Sooners

V úvodu před zápasem byl hlavní trenér Texasanů Mike White srdečně vypískán fanoušky OU.

Pokaždé, když White během hry vyšel ze zemljanky, byl zasažen další sprškou bušení.

Probírat hovor s rozhodčími?

Další pískání.

Každý trenér Longhorns je automaticky terčem posměchu fanoušků Sooners, ale Whiteovy komentáře z něj tento týden udělaly ještě větší terč.

„Hledají způsoby, jak pokračovat v nabíjení, a já si nejsem úplně jistý, že jsme všichni, uh, cokoliv,“ řekl White ve videu, které na Twitter zveřejnila austinská televizní stanice. „Už neřeknu.“

White po zápase řekl, že jeho poznámky byly špatně interpretovány, protože se blížil konec rozhovoru, který trval 15–20 minut.

„Chválím Oklahomu,“ řekl White. „Řekl jsi, že součástí Oklahomy bylo, že byli podceňováni – nedoceněni – v obraně. Myslím, že jejich obrana je opravdu skvělá… A na konci rozhovoru, který začal, kluci řekli něco o tom, že to prostě přebijí. Řekl jsem ,Jo, jsou znovu nabité. že.

„Musím s tím žít. A pokud si trenér Jasso myslí, že jsem ji nazval podvodnicí, omlouvám se. Nenazval jsem ji podvodnicí.“

Jasso byl dotázán na komentáře po zápase.

„Nejsem překvapená, ale jedu po hlavní silnici,“ řekla. „Nemusím se nikomu zodpovídat. Stačí se podívat do zrcadla a cítím se velmi pohodlně.“

White řekl, že komentáře s Jasoo před zápasem ani po něm neřešil.

Řekl: „Ne, nemám.“ „Myslím, že je naštvaná. Ale zase jsem vlastně nic neřekl… možná zítra.“

Odpovězte dříve Homerovým raným Longhornům

Sooners se v pátek rychle ocitli v díře, když Leighhann Goode projel ve třetím nadhozu Jordyho Bahla v zápase přes zeď levého hřiště.

Ale pak OU hrál hru „cokoli, co dokážeš, já umím lépe“.

Sooners srovnali zápas ve spodní části singlového pole Tiare Jennings se středem s jedinými dvěma nájezdy Jady Colemanové ve spodní části směny.

Ale skutečná odpověď OU přišla až ve druhém.

Jennings First, Estel Chick, první šířky výstražného pruhu, prudce narazil do dočasného plotu, narazil do pruhu pro varování a odrazil se přes trvalou zeď.

Jenningsův trojnásobný homer posunul Sooners do vedení 4-1.

Další pálkař, Haley Lee, nahrál Čecha na 0:1 zhruba do stejné části parku a také trefil věčnou varovnou dráhu a překonal zeď.

Silný vítr nepochybně pomohl posunout střely Jenningse a Leeho dále, ale bez ohledu na větrné podmínky v aréně americké softballové síně slávy byly mimo.

„Haley Lee byla absolutní střela,“ řekla trenérka Sooners Patty Jasso. Byly to jen kouřící rakety.

Riley Boone, obrana Sooners je silná

Při nerozhodném stavu v horní části druhého poločasu se levé křídlo Riley Boone ujal masivního vedení v po sobě jdoucích hrách na zdi.

Nejprve Bella Daytonová vrátila drdol, když se unášela doprava a skočila, aby narušila Daytonovu mouchu proti zdi.

O tři hřiště později zasáhl Leighhann Goode – který vedl s homerem – střelu, která přiměla Boona běžet víc.

Ale Boone zastavil Goodeův výbuch na plot, aby zápas udržel.

„Není lepší pocit jako brokovnice, když vidíte, že běží dál, stále se přibližuje k plotu a říká: „Ach ne, ach ne,“ a pak tam prostě skočí a chytí to,“ řekl Jordy Pahl. zavřít.

Dříve trenér Patty Jasso řekl, že Booneovy hry ovlivňují tón.

„Tyto dva míče vypadají, jako by šly, a předvedli opravdu skvělé hry,“ řekl Jasso.

Sooners už nikdy nechybovali. OU vstoupila do víkendu jako vedoucí národ s procentem pole. 991.

Texasané měli šanci znovu nabrat na síle poté, co se Sooners ve druhém ujali vedení 5-1.

Vypadalo to, že Longhorns dostanou dva bez outu poté, co se Mia Scottová protáhla a zdálo se, že Alyssa Washington dosáhla první na výběr hráče v poli.

Ale trenér OU Patty Jasso si hru pořádně neprohlédl, ale podíval se dolů a viděl, že ponožka druhého basemana Tiare Jenningse byla roztrhaná.

„Jen jsem cítil, že by v tom mohlo být něco víc,“ řekl Jasso. „Takže to stálo za vyzkoušení. Cítil jsem, že to byl skvělý začátek velké role, pokud se jim podařilo udržet dva nejlepší jezdce nahoru. Takže to byl pro nás velký zlom v zápase.“

Po přezkoumání byli Scott i Washington odvoláni, přičemž Scott byl vyloučen ze základní trati.

„Byl to jen průšvih,“ řekl trenér Texasu Mike White.

White řekl, že záznam ještě neviděl.

„Určitě naše hráče neučíme vstupovat nebezpečně nebo se snažit někoho zranit,“ řekl White. „Pokud je to tak, budeme si o tom muset promluvit s Miou.“