Zatímco Rumunsko bojuje se čtvrtou vlnou mrtvol COVID-19, hromadí se před nemocniční márnicí

„Nikdy jsem si nemyslel, že když jsem začínal s tímto podnikáním, že budu žít v něčem takovém,“ řekl Ioneta. „Nikdy jsem si nemyslel, že se může stát taková katastrofa, že nakonec pošleme celé rodiny do hrobů.“

Nad několika patry byla všechna lůžka na rozšířených jednotkách intenzivní péče nemocnice až na jedno plná. Sestra vyměňovala povlečení na prázdné posteli – prázdné, protože ten, kdo ji obsadil, teď ležel v márnici.

Rumunsko má jednu z Evropy Nejnižší proočkovanost

hned pod 36 % populace Očkování bylo provedeno, přestože očkovací kampaň v zemi začala loni v prosinci dobře.

Zdravotníci a úředníci připisují tuto nízkou proočkovanost různým faktorům, včetně podezíravosti úřadů, hluboce zakořeněných náboženských přesvědčení a laviny dezinformací šířících se přes sociální sítě.

Když doktorka Alexandra Montino (32) po noční směně v nemocnici dorazila do služby do očkovacího centra v Bukurešti, zjistila, že volební účast je nízká. Byla zmatená, že závažnost onemocnění nebyla ovlivněna. „S pacienty Covidem pracuje mnoho lékařů, včetně mě, a my se snažíme lidem říkat, že tato nemoc skutečně existuje,“ řekla.

Diana Susuaka, rumunská senátorka, je jednou z nejhlasitějších a nejznámějších zastánců očkování v zemi. V jednom ze svých mnoha veřejných kousků se pokusila zabránit lidem ve vstupu do očkovacího centra v jejím severovýchodním volebním obvodu.

„Pokud milujete své děti, přestaňte s očkováním,“ uvedla ve videu na své facebookové stránce. „Nezabíjejte je!“

Vakcíny nabízené v Rumunsku byly rozsáhle testovány pro použití u dětí a prokázaly se jako bezpečné a účinné, ale to jí a dalším nezabránilo v šíření divokých fám na sociálních sítích a v místní televizi.

Úředníci a zdravotníci jsou rozhořčeni tím, že veřejní činitelé udělali tolik, aby podkopali jejich úsilí.

„Podívejte se na realitu,“ řekl plukovník Dr. Valerio Gorgeta, armádní lékař, který vede národní očkovací kampaň. „Naše jednotky intenzivní péče jsou plné pacientů. Máme spoustu nových případů. Každý den máme bohužel stovky úmrtí. Taková je realita. Více než 90 % pacientů, kteří zemřeli, nebylo očkováno.“

V Bukurešti byl vztyčen obrovský transparent pokrývající polovinu fasády budovy na hlavní ulici. „Dusí se. Prosí nás. Litují,“ jsou slova vytištěná obrovským černým písmem přes černobílé fotografie záchranářů bojujících o pacienty s Covidem na jednotce intenzivní péče.

Níže si několik kolemjdoucích prohlíží plakát a ještě méně jich má zájem podělit se o své myšlenky se CNN. Brzy bude tento prapor vztyčen v dalších velkých městech země.

„Dochází k manipulaci. Někteří lidé vakcínám nevěří,“ řekla žena, která se jmenovala pouze jako Claudia.

Starosta: Není to bezpečná vakcína

Okres Suceava, který trvá hodinu letu severovýchodně od Bukurešti, ano Nejnižší masová proočkovanost v zemi.

Zde hlavní ředitel nemocnice Dr. Alexandro Calancia (40) hovoří o zvláštnosti tohoto regionu, kde se narodil a vyrostl.

„Tento kraj je velmi náboženský. Je to region se silnými náboženskými tradicemi a mnoha věřícími.“ […] Trochu [priests] Jsou zastánci očkování a určitě znám i takové, kteří jsou proti očkování. Většina se rozhodla neříct nic, ani pro, ani proti. Máme důkazy z nemocnice od pacientů, kteří pocházejí ze stejných náboženských vyznání, jak jim jejich kaplan nebo pastor doporučoval nenechat se očkovat.

Mimo Suceava, ve vesnici Bosanchi, tento kněz také slouží jako starosta vesnice. Nikolaj Miron byl jednou z nejhlasitějších protiextremistických veřejných osobností v zemi a dnes tomu není jinak.

„Nejsme proti očkování, ale chceme to ověřit, abychom uspokojili naše obavy, protože se objevilo mnoho vedlejších účinků,“ řekl CNN. „Nevěříme, že složky vakcíny jsou velmi bezpečné. Není to bezpečná vakcína.“

Lékařské údaje se ho netýkají, stejně jako místní praktický lékař, který za ním vzal tým CNN.

Dr. Daniela Avdarowayová očkuje každý den přibližně 10 lidí vakcínou Johnson & Johnson. Ukazují to nejnovější oficiální záznamy Méně než 11 % vesnice bylo opevněno Od začátku listopadu 2021.

Zatímco mluvila o situaci ve vesnici, starosta Myron se vznášel kolem ordinace a zíral na papíry na svém stole, aby zjistil, kdo byl očkován.

„Kdy dostanete očkování, pane starosto?“ zeptali se mé avatary se smíchem.

Odpověděl: „Nepotřebujete být očkováni.“ „IM v dobrém zdraví“. Vysvětlení lékaře, že vakcína pomáhá, abyste to tak udrželi, padlo na nulu.

Pastor: „Věřím tomu, co vidím, ne tomu, co slyším.“

Ve venkovských vesnicích, jako jsou tyto, může chudoba a nedostatek vzdělání v kombinaci s osobním vlivem místních vůdců a tradičním náboženským přesvědčením vést ke smrtící kombinaci.

Ale místní letniční pastor Dragos Kruetoro trval na tom, že si není vědom žádných úmrtí na Covid-19 ve farnosti. „Tady v kostele nemáme žádné případy lidí s koronavirem. Máme nulovou procentuální úmrtnost a neznám nikoho, kdo by tady v naší farnosti zemřel na koronavirus. A věřím tomu, co vidím a ne to, co slyším.“

Navzdory tomu, že CNN slyšela o mrtvolách obětí Covid-19 zaplňujících márnici v bukurešťské univerzitní nemocnici, Cruetoro nebyl přesvědčen. „Pokud vím, Bukurešť je větší než Bosangi,“ zasmál se. „Nezaznamenali jsme žádné úmrtí. Mohli jsme mít ve vesnici pár lidí, kteří onemocněli, ano, pokud vím, tak ano. Ale úmrtnost v našem kostele byla nulová.“

Úmrtnost je určitě vysoká jinde v tomto převážně venkovském kraji. Suceava měla na začátku listopadu třetí nejvyšší úmrtnost na Covid-19 v celé zemi, podle údajů Útvaru veřejného zdraví, který monitoruje úmrtí.

Roh hlavního hřbitova v Suceavě, sídle prefektury asi 10 minut od Bosanchi, je plný čerstvě vykopaných hrobů. Ve hřbitovní kapli probíhá bohoslužba. Na kopci za kostelem se smuteční hosté shromáždili k pohřbu. Nedaleko se připravuje další hrob.

Dřevěné kříže nad každým novým hrobem neoznačují příčinu smrti, takže není jasné, kolik lidí na virus zemřelo. Muž, který na jednom ze hřbitovů pracuje, však uvedl, že počet lidí, kteří byli nedávno pohřbeni, byl mnohem vyšší než obvykle.

Na jednom z hrobů je napsáno „Věčná lítost“.

V márnici bukurešťské fakultní nemocnice zatloukl lékař hřebík do dřevěné rakve. Kolega postříkal rakev dezinfekcí.

Pro ty, kteří zemřou na Covid, nebudou žádné pohřby v otevřené rakvi.

„Vakcína znamená rozdíl mezi životem a smrtí,“ řekla sestra Ioneta. „Lidé by to měli pochopit. Možná v poslední hodině by to měli pochopit.“

Pro ty, kteří byli zahaleni v černých pytlích na mrtvoly před ním, už bylo příliš pozdě.