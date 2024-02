Zuckerbergova recenze Vision Pro a robotaxi se dvakrát srazily se stejným nákladním vozidlem.

Někdy to načasování zpacká. Vezměte si tento týden, místo abychom podrobně popisovali znechucení, které pociťuji k této „masité“ rýži, tento týden Morning After zaměří pozornost na Marka Zuckerberga, milionáře, který se rozhodl nyní zrevidovat technologii. On to ví? pro mě koncert?

Vedoucí společnosti Meta srovnával nový Vision Pro od Applu nepříznivě s headsetem Meta Quest 3 jeho společnosti, což je nádherně dutý a triviální důvod, proč něco „recenzovat“. Ale co, musel jsem se na to dívat. Teď mě možná budeš sledovat?

Také se blíže podíváme na katastrofální prosinec Waymo, ve kterém se dvě robotosy srazily s kamionem. Stejný náklaďák.

tento týden:

🥽🥽: Zuckerberg si myslí, že Quest 3 je „lepší produkt“ než Vision Pro

🤖🚙💥💥: Waymo robo-taxi najede dvakrát do stejného pickupu

🚭🛫🚫: United Airlines uzavřely svou novou flotilu Airbusů kvůli zákazu kouření.

přečti si tohle:

GLAAD, největší světová skupina zastupující LGBTQ média, zveřejnila svou první výroční zprávu o videoherním průmyslu. Zjistilo se, že téměř 20 procent všech hráčů ve Spojených státech se identifikuje jako členové LGBTQ komunity, ale pouze 2 procenta her obsahují postavy a příběhy relevantní pro tuto komunitu. A polovina z nich může být Baldurova brána 3 Singl. (Dělám si napůl legraci.) Zpráva poznamenává, že pro mnoho LGBTQ hráčů nezáleží jen na reprezentaci, ale také na tom, že nové generace hráčů jsou stále otevřenější vůči queer obsahu bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Celou zprávu rozebíráme zde.

