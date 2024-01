'Diablo 4' již bylo opraveno pro 3. sezónu a zde je to, co se změnilo

Vánice

Říkejte si o Blizzardu, co chcete, ale nejsou tak vstřícní, pokud jde o lidi, kterým se některé věci v Diablu 4 nelíbí. Příjem třetí sezóny Diabla 4, Season of the Construct, byl všeobecně negativní a nyní, ani ne týden po spuštění, Již byl vydán velký patchA hned reagovat na spoustu komentářů.

Zde je shrnutí poznámek k patchi, které jsou od včerejšího večera již ve hře:

Malvas – Echo of Malphas je nyní na úrovni 100, nikoli na úrovni 85. Zdravotní fond byl zvýšen o 30%. Nyní je vyvolána samostatnou měnou, Fire Cores, a ne Warding Pearls, takže ji lze použít pouze ve Vaultech.

Jedinečná míra vypadávání kamene z Malphas byla zdvojnásobena z 0,25 % na 0,5 %. Mají 3% šanci, že spadnou do truhly po bossovi. Také více legend obecně a více než 925 položek.

Senchal – Výroba kamenů bude nyní vždy stát 200 kamenů a 20 železa. Kameny s maximální úrovní nyní dávají 150-200 drcených kamenů.

Kameny lze nyní dávat jako odměny od Whispers. Son of Malvas upustí 2-3 kontrolní a kontrolní kameny. Seneschal Caches nyní hodí dva kameny místo jednoho. Uspořádání kamenů je nyní rychlejší.

Skříňky a tajemné otřesy – Pearls of Warding nyní uděluje 10 hromádek Zoltun's Warding, nikoli 3. Maximální počet hromádek je nyní 999, nikoli 300. Nyní existuje doba odkladu pro ztrátu hromádek při více zásazích z pastí 1,5 sekundy, od 1 sekundy. Nový Vault vám nyní dá zaručenou 35% legendární šanci za sekundu.

Heralds of Malphus nyní uděluje zaručené legendární předměty s 15% šancí na upuštění druhého předmětu. Rychlost projektilu byla zvýšena v mnoha pastech a byly sníženy hitboxy.

Zdá se tedy, že to vyřešilo řadu problémů, které lidé měli v této sezóně, mezi něž patří a) Malvus nebyl dostatečně odměňován, b) srovnávání kamenů pro Seneschala trvá dlouho a c) je otravné snažit se udržet stacky. Zoltun's Warding v Safes tím, že nebyl vystaven pastím.

Myslím, že to druhé je nejdůležitější a zajímalo mě, co budou dělat, protože nemůžete jen…opravit celý koncept pastí mimo sezónu. Zdá se však, že tyto změny dělají pasti zcela irelevantními. A vše kolem celého systému pastí se stalo užitečnějším.

Řekl bych, že jeden zbývající problém je, že Seneschal sám se cítí docela zbytečný, protože zde pro něj nejsou žádní buffové. Možná se to změní v budoucím patchi, ale ano, na sezónu, která byla zahájena před několika dny, je neuvěřitelně rychle mnoho oprav. A uprostřed strašlivého propouštění v Blizzardu také tento týden. Doufám, že tým je v pořádku.

