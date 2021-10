Pennsylvánský senátor, který porazil rakovinu prsu, chce pomoci dalším ženám

Pennsylvánská senátorka Kim Wardová je manželka, matka, vůdkyně většiny v Senátu a přežila rakovinu prsu. Během měsíce povědomí o rakovině prsu má pro každou ženu poselství a doufá, že půjde příkladem. “Je důležité, aby si ženy uvědomily, že by neměly chodit do temných míst. Neměly by se bát dostat na mamograf,” řekla. Wardovi byla v prosinci diagnostikována rakovina prsu 1. stupně. Efektivní v mé práci, protože jsem nechtěl, aby mě lidé litovali: „Poté, co jsem zpočátku udržoval diagnózu, přijala Ward svou roli obhájkyně povědomí o rakovině prsu a raného testování.“ Získejte tuto pozici majoritního lídra se skvělým megafonem. Je mi ctí, že mohu pomocí tohoto megafonu zkusit oslovit ženy a pokusit se jim pomoci. “Ward podstoupil lumpektomii a chemoterapii. Další testy ukázaly, že rakovina se může vrátit.“ Určitě by se to opakovalo, “řekla Ward a ona se rozhodla pro dvojitou mastektomii, pak hysterektomii. Ward připisuje svému manželovi a třem synům, že jí poskytli potřebnou podporu.„ Byli tak úžasní a podporující, “Warde řekla, když pracuje na legislativě, aby zajistila, že ostatním ženám bude poskytnuta péče, kterou potřebují. “Zajistit, aby k nim byl přístup. „Nějaký druh průzkumů a testů, které vám pomohou najít věci brzy, je velmi důležitý,“ řekla. WGAL hovořil s Wardem a dalšími pacienty, kteří přežili rakovinu prsu, v rámci epizody WGAL 8 In Focus se Susan Shapiro. Na tento program se můžete podívat níže.

Pennsylvánská senátorka Kim Wardová je manželka, matka, vůdkyně většiny v Senátu a přežila rakovinu prsu. Během měsíce povědomí o rakovině prsu má pro každou ženu poselství a doufá, že bude vzorem. "Je důležité, aby si ženy uvědomily, že by neměly chodit na temná místa. Neměly by se bát udělat mamograf," řekla. Wardovi byla v prosinci diagnostikována rakovina prsu 1. stupně. "Rozhodl jsem se neříkat lidem, dokud nebudu moci dělat svou práci. Myslel jsem si, že když to dám sem, nevím, že bych byl ve své práci efektivní, protože nechci, aby mě lidi litovali," " ona řekla. Poté, co zpočátku držela diagnózu v klidu, přijala Ward svoji roli obhájkyně povědomí o rakovině prsu a raného testování. "Je mi ctí mít tuto pozici většinového lídra s velkým megafonem. Je mi ctí, že se mohu pomocí tohoto megafonu snažit oslovit ženy a pokusit se ženám pomoci," řekla. Ward podstoupil lumpektomii a chemoterapii. Další testy ukázaly, že rakovina se může vrátit. „Nechal jsem si udělat genový test BRCA a zjistil jsem, že mám gen BRCA2," řekl Ward. „Určitě by se to opakovalo." Rozhodl jsem se pro dvojitou mastektomii, pak hysterektomii. Ward připisuje svému manželovi a třem dětem, že jí poskytly potřebnou podporu. „Byli tak úžasní a podporující," řekla. Ward pracuje na legislativě, která zajistí, aby se ostatním ženám dostalo péče, kterou potřebují. „Zajistit, abyste měli přístup k tomuto druhu testování, a skenování a testy, které vám pomohou najít věci na začátku, je velmi důležité," řekla. WGAL hovořil s Wardem a dalšími pacienty, kteří přežili rakovinu prsu, jako součást epizody WGAL 8 zaostřeno Se Susan Shapirovou. Na tento program se můžete podívat níže.