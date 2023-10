Sledujte, jak systém PS Plus přivádí Failed Saints Row zpět k životu

Chcete vidět kouzelnický trik? Vše, co potřebujete, je videohra s otevřeným světem, která při spuštění propadla, a předplatitelská služba oblíbená u milionů hráčů. A presto, můžete vychovat „mrtvou“ hru jako Řádek svatých (2022) Vraťte se k životu a udělejte z ní jednu z nejhranějších her na PlayStationu.

Děkuji, PS Plus, za zvýšení mé nevyřízené položky

Osobně jsem si to užil Řádek svatých Restartujte. Chápu však, že jsem v menšině hráčů, kteří to tak cítili, a většina lidí, Včetně kritiků a dlouholetých fanoušků, Zjistil jsem, že simulátor zločinu v otevřeném světě 2022 je prázdnou skořápkou postrádající osobnost a kouzlo, které jsme našli v oblíbených předchozích příspěvcích. Hra, která byla spuštěna s Mnoho chyb a problémůa údajně nedosáhl interních prodejních cílů. Volition bylo studio za sérií Zavřela se začátkem letošního roku Po vydání hry a některé Špatné finanční zprávy Od své mateřské společnosti Embracer. Podle nových údajů však Řádek svatých (2022) Byla to čtvrtá nejhranější hra na PlayStationu v září díky rozdávání PS Plus.

Na Twitteru (nebo X nebo cokoli jiného) Matt Piscatella, CEO ve společnosti Sirkana (dříve NPD), Sdílejte své nejhranější hry na Xboxu, PlayStationu a Steamu v září. V horní části obou zařízení byl, nepřekvapivě, fortnite. Ale nejzajímavější hra, která se na seznamu objevuje, je Řádek svatých na PlayStation, která poskočila z 93. nejhranější hry na PSN do první pětky.

Jak Piscatella zdůraznil, důvod tohoto masivního skoku v popularitě je jednoduchý: byl zařazen do seznamu měsíčních bezplatných her PS Plus na září. Je třeba poznamenat, že další dvě hry, které byly minulý měsíc zahrnuty do sestavy PS Plus —Generace nula A Černá poušť-Není vidět v top 10 seznamu Circany. Zdálo se, že to nasvědčuje tomu, že to hodně lidí zajímá třída svatých, Ale špatné recenze je pravděpodobně odradily. Ale když se hra stala volně hratelnou, celá skupina hráčů skočila po šanci stáhnout a vyzkoušet si tuto nejnovější hru v populární sérii.

Nyní není známo, kolik z nich hru dokončilo nebo do ní vložilo skutečný čas. Ale alespoň se zdá, že uvedení hry na PS Plus ji pomohlo přivést zpět z mrtvých a pravděpodobně povede k některým prodejům DLC.

Toto je příklad toho, jak to je Předplatné služby Vydavatelé je mohou použít k oživení starších nebo méně úspěšných her s publikem předplatitelů hladových po velkých AAA hrách, dokonce i méně než skvělých. Ve zcela nesouvisejících zprávách se podívejte tam, Gothamští rytíři Právě přidáno do Game Pass, nově.

