Saúdský král byl přijat do nemocnice na kolonoskopii

Dubaj, Spojené arabské emiráty (AFP) – 80letý saúdský monarcha podstoupil v neděli kolonoskopii, informovala státní média, jen několik týdnů po výměně baterie kardiostimulátoru.

Oficiální zpráva saúdské tiskové agentury zpočátku uváděla, že král Salmán, 86, byl převezen do King Faisal Specialist Hospital v pobřežním městě Džidda na lékařská vyšetření, aniž by zacházel do podrobností.

Později během dne státní média informovala, že podstoupil kolonoskopii a nebylo zjištěno nic neobvyklého. Státní média uvedla, že lékaři nařídili králi Salmánovi, aby zůstal v nemocnici „nějaký čas“, aby si odpočinul, aniž by upřesnili dobu trvání.

Královo zdraví je pečlivě sledováno, protože má v království absolutní moc.

Král Salmán nastoupil na trůn v roce 2015 a svým nástupcem jmenoval svého 36letého syna, korunního prince Mohammeda bin Salmána. Nicméně již také zmocnil prince Mohameda, aby vedl každodenní záležitosti.

Od té doby, co se princ Mohammed dostal k moci, postavil království na hlavu ohromujícími sociálními reformami, marginalizoval soupeře z královské rodiny a potlačoval vnímané oponenty, což vyvolalo kontroverze.

Začátkem tohoto roku státní média uvedla, že král Salmán byl převezen do nemocnice v Rijádu, aby mu vyměnili baterii kardiostimulátoru. V roce 2020 podstoupil operaci k odstranění žlučníku po pobytu v nemocnici, což oživilo spekulace o jeho zdraví.