Stardew Valley Creator sdílí aktualizaci o vydání verze 1.6

Je to osmé výročí Stardew Valley. Děkujeme za veškerou podporu v průběhu let! Dnes jsem oznámil datum vydání PC aktualizace 1.6: –19. března–. Konzole a mobil budou následovat co nejdříve. pic.twitter.com/dMEFydjSqC– Concerned (@ConcernedApe) 26. února 2024