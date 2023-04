Turné českého premiéra po Asii má za cíl vyvážit čínskou dominanci – EURACTIV.com

Český premiér Petr Fiala spolu s podnikatelskou delegací zahajuje v sobotu desetidenní pracovní cestu na Filipíny, Indonésii, Singapur, Vietnam, Kazachstán a Uzbekistán, aby vytvořili určitou rovnováhu vůči čínské dominanci.

K Fialovi se připojí podnikatelská delegace, Hospodářská komora, Česká exportní banka a další instituce, aby podpořily české firmy pronikáním na místní trhy, uvedla ve čtvrtek vláda.

„Naše společnosti a naše země tam mají dobrou pověst a tyto země dokážou do jisté míry vytvořit určitou rovnováhu proti čínské dominanci. Tato dominance je zřejmá a my se musíme osvobodit od celé Evropy a vytvořit alternativní trhy,“ uvedl Řekl to český premiér.

Fiala se setká s vysokými představiteli zmíněných zemí. Na Filipínách bude jednat o prohloubení spolupráce v obranném sektoru.

Existuje významný potenciál pro další spolupráci s Indonésií, zejména v oblasti obranného průmyslu, zdravotnictví, ochrany životního prostředí a rozvoje dopravní infrastruktury.

Kybernetika, kybernetická bezpečnost, digitalizace, nové technologie a umělá inteligence patří mezi hlavní témata projednávaná se Singapurem, největší exportní destinací České republiky v jihovýchodní Asii.

Ve Vietnamu premiér zahájí Česko-vietnamské podnikatelské fórum. V provincii Quang Ninh se Fiala účastní slavnostního zahájení závodu Škoda Auto a Than Kong Motor Manufacturing Plant.

Pro Uzbekistán, druhého největšího obchodního partnera České republiky v regionu Střední Asie, se delegace zaměří na energetiku, dopravu a bezpečnostní otázky – otázky, o kterých se bude diskutovat i v Kazachstánu. Jeho cílem je posílit spolupráci v odvětví energetiky a dopravy.

České snahy o posílení vazeb s asijskými zeměmi v posledních letech zesílily.

V březnu navštívila Tchaj-wan početná delegace v čele s předsedkyní dolní komory parlamentu Markétou Pekarovou Adamovou, což Tchaj-wan rozhněvalo. (Ondřej Plevák | EURACTIV.cz)