Nicola Sturgeonová popírá lhaní a tvrdí, že samostatné Skotsko v EU nemuselo používat euro

Nicola Sturgeonová popírá, že by lhala poté, co odborníci a zasvěcení z EU popřeli její naléhání samostatné Skotsko V Evropské unii se vyhněte závazku k euru.

Premiér odmítl Douglas Ross obviněnvůdce Skotské konzervativní strany s argumentem, že skupina současných členů EU jednotnou měnu nepoužívala.

Ve svém posledním plánu ekonomického rozdělení, zveřejněném začátkem tohoto měsíce, trvala na svém Skotsko se přesune z libry šterlinků na skotskou libru Co nejdříve po nezávislosti.

Sturgeon řekl, že euro „není tou správnou volbou pro Skotsko“, ale pan Ross naznačil, že všechny země v EU by se měly držet jednotné měny, přičemž zasvěcenci varovali, že pravidla budou od hlasování v roce 2016 uplatňována přísněji na nové členy. Brexit z Evropské unie.

Žádné euro, žádné členství

Ve zprávě The Times citoval čtyři nejmenované bruselské zdroje, že samostatné Skotsko by se drželo eura, přičemž jeden z nich řekl: „Žádné euro, žádné členství“.

Jeho důvěryhodnost byla dále podkopána poté, co jeden z předních expertů na EU prohlásil, že zpráva Times „není ve skutečnosti nová zpráva“. Nezávislé Skotsko „se bude muset zavázat k přijetí eura„.

Kirsty Hughes, zakladatelka a ředitelka Skotského centra pro mezilidské vztahy, tweetovala: „Je nepravděpodobné, že by splnila kritéria, když vstoupí, takže zpočátku vstoupí do EU se svou vlastní měnou, skotskou librou. Je jasné, že iScotland nebude.“ nezískal výjimku z eura a skotská vláda to ví.“

Po jejich jednání o otázkách prvního ministra Ross řekl: „Představitelé EU roztrhali plán Nicoly Sturgeonové na rozdělení Skotska. Za méně než dva týdny zničili ekonomický dokument SNP.“

„Nicola Sturgeonová předstírala, že její plán na rozbití Spojeného království by znamenal návrat Skotska do Evropské unie. Ale to není pravda.“

Řekl MSPs, že jejím „velkým plánem“ bylo odtrhnout se od dominantního obchodního partnera Skotska, Spojeného království, a „neukázat jí nic“.

„Kdo lže skotskému lidu?“

Členové EU by měli usilovat o udržení svého deficitu pod třemi procenty HDP, ale teoretická hodnota Skotska je v současnosti kolem 12 procent, což je zdaleka nejvíce v Evropě.

Kritici uvedli, že by to vyžadovalo snížení výdajů a zvýšení daní, které by zastínilo jakákoli úsporná opatření ze strany konzervativců.

Ross se zeptal paní Sturgeonové: „Kdo lže Skotům, Evropské unii nebo Nicole Sturgeonové?“

Sturgeon citoval řadu zdrojů, včetně bývalého premiéra Davida Camerona a Jeana-Clauda Junckera, bývalého předsedy Evropské komise, kteří uvedli, že členské státy nepotřebují používat euro.

Dodala: „Mnoho zemí EU stále používá svou vlastní měnu. Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko – členský stát od roku 1995 stále používají svou vlastní měnu.“

Paní Sturgeonová naléhala na Rosse, aby „uspořádala referendum a nechala nás vést tyto diskuse se skotským lidem“. „Fraškové ekonomické plány Nicoly Sturgeonové jsou v troskách a tyto jízlivé komentáře vytvářejí nové pochybnosti – ale má prsty v uších,“ řekla Sarah Boyak, ředitelka akčního programu.