Sorry Ted Lasso a fanoušci Succession – Yellowjackets je momentálně nejoblíbenější show v USA

„Miluji tě, ale to nemyslíš vážně,“ říká Logan Roy, mediální magnát jako Rupert Murdoch, svým vždy naplánovaným dětem někdy v roce Přehrát, druhá epizoda čtvrté a poslední sezóny Caliphate More Than Ever, která se vysílala o víkendu. Ale i když to Kendall, Connor, Shiv a Roman možná nemyslí vážně, jsou Posloupnost Fandom určitě ano – což je také důvod, proč jsem byl překvapen, když jsem viděl hitovou sérii HBO tak nízko na jednom z nejnovějších streamovacích žebříčků. Oproti tomu Showtime Žluté bundy na začátku tohoto seznamu.

S množstvím chatování, které dostáváte online – nemluvě o množství shrnutí a diskusí podcastů kolem pořadu – by vám bylo odpuštěno předpokládat Posloupnost V současnosti je to nejpopulárnější televizní titul ve Spojených státech. Nebo alespoň jeden z nich. A on určitě je Jeden kdo jsou oni. Pravděpodobně to není tak populární, jak si myslíte, na základě nejnovějšího žebříčku Top 10 streamingu JustWatch pro USA.

Yellow Jackets na Showtime

Nejoblíbenější televizní pořady streamované ve Spojených státech

Nejnovější žebříček nejlepších streamovaných pořadů JustWatch pokrývající období mezi 27. březnem a 2. dubnem (pro každého Já víc), řadí následujících 10 pořadů z hlavních streamovacích platforem podle jejich skóre popularity JustWatch. V sestupném pořadí zahrnují:

Pokud vám nabídka, která je aktuálně na prvním místě seznamu, nezazvoní a pokud jste překvapeni, že vidíte Apple Ted Lasso A dokonce i současný obrovský úspěch Netflixu noční agent Nepodařilo se zajistit první místo, pak pokračujte ve čtení, abyste získali náhled toho, co potřebujete vědět o Showtime Žluté bundy – Seriál byl kritiky dobře přijat S oddaným kultem následovníků.

Co o něm víš Žluté bundy

Nejprve je zde několik tipů, které vám pomohou pochopit, jak moc skrytého drahokamu je v tomto psychologickém dramatu Showtime.

Za prvé, síť oznámila obnovení na třetí sezónu měsíce předtím, než v posledních dnech debutovala druhou sezónou. Také, jak první sezóna, tak druhá sezóna Žluté bundy Oba si užili 100% perfektní skóre od kritiků na Rotten Tomatoes teprve v polovině března (a oba mají v současnosti perfektní nebo téměř dokonalé skóre od Rotten Tomatoes).

Kromě brzkého obnovení pro sezónu 3 přišla zelená pro sezónu 2 v polovině Za prvé Sbírka epizod (která vyhrála cenu kritiky za nejlepší dramatický seriál). Gary Levine a vedoucí zábavního oddělení Showtime Jana Winograd sami sebe popsali jako „ohromeni ohlasem a odezvou publika“ na show. Hollywoodský reportér.

Děj představení: Žluté bundy Vypráví příběh středoškolského ženského fotbalového týmu, který se odehrává ve dvou časových liniích. Jedna časová osa se zaměřuje na následky letecké havárie z 90. let, po níž dívky uvízly v divočině, kde byly ponechány samy sobě. V druhé časové ose, o 25 let později, nyní dospělé ženy stále žijí s váhou, kterou dělaly v době dospívání, aby přežily.

Jedna z pětihvězdičkových recenzí Rotten Tomatoes čte od a Žluté bundy Pohled.

