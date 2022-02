Přerušení dodávek přispívá k inflaci a podkopává oživení v Evropě – Analýza – Recenze Eurasie

Když státy požádaly lidi, aby zůstali doma kvůli kontrole COVID-19, spotřebitelé omezili výdaje za služby a místo toho nakupovali více vyrobeného zboží. Znovuotevření ekonomik podpořilo průmyslovou výrobu, ale obnovené odstávky a nedostatek mezivstupů od chemikálií po mikročipy zastavily obnovu závodu. Ceny základního spotřebního zboží rychle rostly, protože dodací lhůty dosáhly rekordních úrovní – což vyvolalo debatu o inflaci a průběhu měnové politiky.

v novém papíruodhadujeme, že výrobní produkce v eurozóně by na podzim roku 2021 bez omezení nabídky vzrostla asi o 6 procent. Na základě historického vztahu mezi industrializací a produkcí agregátů odhadujeme, že HDP mohl být o 2 procenta vyšší – což odpovídá přibližně jednomu roku růstu v normálních předpandemických dobách pro mnoho evropských ekonomik.

Dopad na výrobu byl větší v zemích, kde výrobní firmy působí na konci globálních hodnotových řetězců a jsou závislé na vysoce diferencovaných mezivstupech. Mezi klíčové příklady patří země s velkými automobilovými sektory, jako je Německo a Česká republika, kde by výrobní produkce byla o 14 procent vyšší.

Omezení nabídky také hrála důležitou roli v podpoře inflace cen výrobců v eurozóně – ale stejně tak silná poptávka. Výrobní složka inflace cen výrobců byla v prvních třech čtvrtletích roku 2021 asi o 10 procentních bodů vyšší než v době před pandemií. Odhadujeme, že nabídkové šoky by mohly vysvětlit zhruba polovinu zvýšení inflace cen průmyslového zboží. Zbytek je většinou vysvětlen zvýšenou poptávkou.

Menší dopad na jádro spotřebitelských cen (inflace bez cen energií a potravin) měly výpadky dodávek. Tato míra inflace byla ve stejném období pouze o 0,5 procentního bodu vyšší v důsledku omezení nabídky u vyrobeného zboží, než by tomu bylo jinak. Tento menší efekt není překvapivý, protože zboží tvoří méně než polovinu spotřebního koše. Ceny služeb, které tvoří více než polovinu, jsou méně citlivé než ceny komodit na nabídkové šoky ve výrobě.

Problémy mohou pokračovat

Celosvětově jsme zjistili, že až 40 procent omezení dodávek ve výrobě lze vysledovat odstávkami, které by měly mít přechodné dopady na inflaci. Totéž platí pro vážné počasí a průmyslové nehody, které v roce 2021 zbrzdily zavádění mikročipů a automobilů. Mohly by však mít i další faktory omezení dodávek, jako je nedostatek pracovních sil (který vysvětluje až 10 procent omezení dodávek ve výrobě na celém světě) a stárnoucí logistická infrastruktura. více pokračujících účinků na nabídku a inflaci než uzavření.

Koncem loňského roku odborníci z oboru předpověděli, že nedostatek automobilů do poloviny roku 2022 z velké části odezní a do konce tohoto roku budou širší překážky. Omicron vnesl novou nejistotu. Evropa a Čína zavedly nová omezení a mohou následovat další nepokoje. Obecně by výpadky dodávek mohly trvat déle, možná až do roku 2023.

politické priority

První obrannou linií je řešit problémová místa v zásobování přímo prostřednictvím regulačních opatření tam, kde je to možné, například urychlením udělování licencí pracovníkům v dopravě a logistice, dočasným uvolněním omezení otevírací doby přístavu, zjednodušením celních kontrol, uvolněním imigračních pravidel s cílem zmírnit nedostatek pracovních sil, a schvalování postupů, které omezují šíření viru a chrání zdraví pracovníků.

Je také nutné aktivně zavádět finanční opatření, aby se zmírnila úzká místa a zabránilo se trvalému poškození potenciální výroby. Podpora široké agregátní poptávky v této době by mohla zesílit překážky a zvýšit inflaci s omezeným dopadem na výrobu a zaměstnanost. Podpora by měla být místo toho dobře cílená.

Zůstává například důležité zachovat pracovní místa, která budou životaschopná, jakmile budou odstraněna úzká místa (např. pracovní místa náročná na dovednosti ve výrobě ovlivněná nedostatkem mezivstupů). Neméně důležité je zajištění obnovy nabídky pracovních sil odstraněním překážek v práci (např. rozšířením spolehlivé péče o děti a seniory) a pomocí při školení pracovníků v nově poptávaných dovednostech.

Vyhlídka na vleklé překážky dodávek představuje pro tvůrce měnové politiky výzvy – udržet nerovnoměrné oživení a zajistit, aby produkce dohnala předpandemický směr – aniž by umožnila spirálovitý růst mezd a cen. Udržení stabilních střednědobých inflačních očekávání navzdory dočasnému zvýšení inflace, včetně přerušení dodávek a rostoucích cen energií, je klíčem ke zvládnutí tohoto kompromisu.

Navzdory rychlému zpřísnění pracovních trhů v eurozóně nedávné i historické údaje naznačují, že mzdy porostou jen mírně, takže očekáváme, že inflace po odeznění pandemie klesne mírně pod cíl ECB. ECB se přiměřeně rozhodla zachovat akomodativní měnovou politiku, dokud nebude splněn střednědobý inflační cíl, a zároveň si zachovat flexibilitu při úpravě kurzu, pokud se vyšší jádrová inflace ukáže jako trvalejší, než se očekávalo.

Celkově je pro ukotvení inflačních očekávání na cílových sazbách zásadní, aby centrální bankéři nadále zveřejňovali, jak reagují na inflaci a další ekonomická data, včetně pohybů inflačních očekávání, a signalizovali ochotu rychle reagovat na jakoukoli významnou změnu průměru. Dlouhodobé vyhlídky inflace.

Čím úspěšnější jsou regulační a účelná fiskální opatření při odstraňování úzkých hrdel nabídky, tím méně je pravděpodobné, že politici budou nuceni snížit agregátní poptávku a ekonomický růst, aby omezili inflaci.

*O autorovi:

Kristalina Georgieva je v současné době výkonnou ředitelkou Mezinárodního měnového fondu, na tuto pozici byla vybrána 25. září 2019 a zastává ji od 1. října 2019.

Ahoj Celasson Zastává pozici zástupce ředitele v evropském oddělení a vede monitoring německé ekonomiky.

Zastává pozici zástupce ředitele v evropském oddělení a vede monitoring německé ekonomiky. Alfred Kamer Od srpna 2020 je ředitelem evropského odboru Mezinárodního měnového fondu. V této funkci dohlíží na práci MMF s Evropou.

Zdroj: Tento článek publikoval Blog MMF