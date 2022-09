Pokud by čepel viděla svůj stín, byla by z hlediska přesnosti další 64

Pokud jste si v posledních letech zakoupili pokosovou pilu, možná jste si všimli „laseru“, který je s ní dodáván. Cílem bylo ukázat, kde bude řez pilou na bitu. Ale v průběhu roku nebo dvou jste možná zjistili, že se laser posunul nebo vychýlil do křivé linie. [Fisher] Rozhodl se, že jeho poprodejní laser není dostatečně přesný a Místo toho přidána stínová linka. (Video, vložené pod přestávkou.)

Čepel má tloušťku (známou jako štěrbina) as laserem na jedné straně můžete přesně odříznout pouze jednu stranu vlasce. Stínová čára funguje jinak. Odstraněním čáry v horní části čepele získáte značku, kde bude čepel přesně vyříznuta. Můžete také vidět své značky, protože laser na ně nesvítí. dříve, [Fisher] Zkusil použít LED pásky, ale poté, co navrhl zavěsit, našel na husím krku šicí lampu. Fungovalo to skvěle jako malá kompaktní svítilna, která se vejde do pouzdra čepele. Po několika rychlých úpravách, horkém lepidle a maskovací pásce bylo světlo nainstalováno a dráty nasměrovány, což umožnilo pile její plný rozsah pohybu.

Výsledek je ohromující, s jasným odstínem i na tmavém tvrdém dřevě. Jen těch pár řezů, které udělal, vypadalo naprosto přesně. Samozřejmě vždy můžete jít hlouběji Přesný otvor a měření. ale obecně, [Fisher] Má skvělý malý mod, který přesněji urychluje pracovní postup.