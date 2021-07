Uniklý tip pro aplikaci Surface Duo 2 Pics na vylepšenou kameru

Zatímco Surface Duo 2 má stejný základní design jako originál (výše), nové uniklé obrázky ukazují několik velkých upgradů v oddělení fotoaparátů. Fotografie : Sam Rutherford

Posledních pár let Surface Duo Byl to odvážný pokus společnosti Microsoft vést nový druh mobilního zařízení, ale stejně jako mnoho produktů první generace to úplně nezasáhlo. Nyní se však zdá, že je na cestě druhý model a nové uniklé obrázky zobrazují zařízení, které nahradí některé z těchto elegantních vlastností schopnějším designem.

unikly fotografie Z Surface Duo 2 se poprvé objevil v souboru Většinou neznámý kanál YouTube Pozdní minulý měsíc, ačkoli vyprávění převodu textu na řeč ve videu a nejasné zdroje příliš nevzbuzují důvěru, lidé v Windows Central tvrdí, že tyto obrázky jsou legitimní, nám pravděpodobně poskytne náhled na to, co bude letos na podzim.

Při zachování stejného celkového designu, včetně charakteristického závěsu a duálních obrazovek, je velkou změnou Surface Duo 2 nový, větší modul zadní kamery, který obsahuje Široké, ultra široké a teleobjektivy. Nový modul fotoaparátu by měl Surface Duo 2 významně zvýšit kvalitu fotoaparátu (což byla jedna z nejslabších stránek původního fotoaparátu), i když jeho objemný tvar výrazně vyniká ze zadní strany a telefonu a zhoršuje velmi elegantní vzhled původní Surface Duo. A elegantní vzhled.

Nyní si uvědomuji, že Microsoft možná musel udělat takový krok Protože kvalita originálních fotografií Surface Duo se hodně snížila Méně, než lidé očekávali od prémiového zařízení (zejména při slabém osvětlení), nemluvě o telefonu, který při spuštění stál téměř 1 500 $. Tento velký kamerový modul však nejen dělá Surface Duo 2 trochu trapným, ale také Může to ztěžovat používání telefonu, protože velikost boule fotoaparátu vypadá, jako by كما Zabrání tomu, aby se Duo 2 při přepnutí do režimu tabletu otevřelo celých 180 stupňů.

Na původním Surface Duo se návrháři společnosti Microsoft velmi snažili vytvořit velmi zjednodušující zařízení bez ohledu na to, v jakém režimu byl telefon, a s uniklým zařízením zobrazujícím to, co se jeví jako prototyp, nepřekvapilo by mě to.

Všude se také zdá, že Surface Duo 2 má několik vylepšení a vylepšených funkcí, včetně snímače otisků prstů zabudovaného do tlačítka napájení telefonu, mírně větších obrazovek díky spodním rámům a portu USB-C, který je nyní soustředěn na telefon. Pravá polovina zařízení a nová podpora pro NFC, kterou Microsoft do původní Duo nezahrnul.

Specifikace Duo 2 se také uvádějí, že obsahují významnou aktualizaci, kdy se Microsoft rozhodl pro čipovou sadu Snapdragon 888 s podporou 5G a možná i větší RAM. Bohužel se teprve uvidí, jestli Microsoft bude schopen zahrnout věci jako bezdrátové nabíjení nebo oficiální hodnocení odolnosti proti vodě, které se staly standardními funkcemi většiny špičkových smartphonů.

Konečně, kromě standardní šedé barvy, to vypadá, že Surface Duo 2 může být letos k dispozici také v černé barvě, s matným skleněným tělem namísto lesklého povrchu, který Microsoft použil na loňském zařízení.

V současné době se očekává, že Surface Duo oficiálně debutuje později na podzim (možná v září nebo říjnu). A i když by tyto upgrady měly jít dlouhou cestu k tomu, aby se Surface Duo 2 stalo konkurenceschopnějším zařízením ve srovnání s jinými prémiovými telefony, skutečným testem pro Microsoft bude to, jak vylepšil Duo 2, který ukázal spoustu slibů, ale byl utápěn. Díky řadě chyb a žádné velké aktualizaci operačního systému původní Surface Duo stále používá Android 10.