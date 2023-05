GE: GE oznamuje objednávku plynových turbín odvozených od UCED na podporu energetické transformace v České republice

Dodávka plynové turbíny GE LM6000* je naplánována na začátek roku 2024 do Elektrárny Prostějov skupiny UCED Group v České republice

Jakmile bude jednotka uvedena do provozu, přidá přibližně 50 megawattů spolehlivé záložní kapacity, která pomůže stabilizovat síť a podpoří obnovený růst země.

Prostějovský projekt podporuje hlavní cíl Vlády ČR diverzifikovat zdroje energie navýšením plynu a obnovitelných zdrojů energie a snížením emisí skleníkových plynů do roku 2030 oproti roku 2005 o 30 %.

PRAHA, Česká republika, 11. dubna 2023 – GE (NYSE: GE) dnes oznámila, že získala zakázku od UCED Group (UCED), energetické divize české investiční skupiny CREDITAS Group, která se zaměřuje především na dlouhodobé investice. v konzervativních odvětvích. . GE dodá plynovou turbínu LM6000 PC Sprint pro rozšíření záložní elektrárny UCED Prostějov, která má pomoci stabilizovat síť a podpořit růst obnovitelných zdrojů v České republice. Zařízení GE má být dodáno na místo počátkem roku 2024 a jakmile bude blok uveden do provozu, přidá přibližně 50 megawattů do národního systému přenosu energie. Tento projekt podporuje hlavní cíl české vlády diverzifikovat zdroje energie zvýšením plynu a obnovitelné energie a snížením emisí skleníkových plynů (GHG) o 30 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2005.

Přestože Česká republika od roku 1990 snížila emise skleníkových plynů, zůstává čtvrtým největším producentem emisí na obyvatele v Evropské unii. Zpráva McKinsey o udržitelnosti. Při velkém zastoupení energeticky náročných odvětví v české ekonomice je emisní náročnost země mnohem vyšší, než je průměr EU, ale do roku 2030 může snížit emise především snížením závislosti na uhlí.

řekl Richard Holcinski, investiční ředitel UCED. „Jsme odhodláni stát se lídrem v novém pohotovostním energetickém sektoru: zvolili jsme technologii GE pro její rychlou instalaci, malé rozměry a provozní flexibilitu.“

Rychlý start – méně než pět minut – je kritický pro zajištění stability a spolehlivosti sítě vystavené proměnným zdrojům energie, jako jsou obnovitelné zdroje, a umožní UCED odlišit jejich přenosovou kapacitu. Kromě toho mají plynové turbíny v současné době kapacitu vodíku více než 40 %, přičemž GE chce v blízké budoucnosti dosáhnout 100 %, což povede k nižšímu potenciálu emisí pro elektrárnu.

„Je to jediné fosilní palivo vyráběné v tuzemsku, bylo a nadále je hlavním zdrojem energie pro Českou republiku a jsem nadšený ze spolupráce s našimi klienty, jako je UCED, na podpoře energetické transformace země, “ řekl Josef Anis. , prezident a CEO, EMEA, GE Gas Power. „Tato elektrárna hraje důležitou roli v podpoře diverzifikace energetických zdrojů. Bude klíčová pro zajištění nízké uhlíkové náročnosti a flexibilní výrobní kapacity do sítě, která bude poskytovat spolehlivější služby elektrické energie českému průmyslu a občanům.“

UCED plánuje přidat a integrovat další energetické bloky a vytvořit tak do roku 2030 v České republice elektrárenský park o výkonu 1 000 MW s očekávaným Investice za více než 20 miliard KčElektrárna Prostgov bude součástí „Virtuální elektrárny“ UCED a bude sestávat z několika vzájemně propojených decentralizovaných zdrojů řízených jedním centralizovaným dispečinkem. Hlavním zdrojem energie bude plyn, ať už jde o zemní plyn, bioplyn, nebo plyn smíchaný s vodíkem. Součástí komplexu budou také solární parky, větrné elektrárny, tepelné elektrárny a elektrárny na biomasu.

Jednotka General Electric LM6000, která má být instalována v lokalitě Prostějoy, vychází z technologie proudových motorů, které pohání světové letecké společnosti. S více než 40 miliony provozních hodin a více než 1 300 nabitými jednotkami má plynová turbína GE LM6000 více provozních zkušeností než jakákoli vzduchová plynová turbína větší než 40 MW. LM6000 poskytuje více než 99% spolehlivost spouštění a provozu a více než 98% dostupnost.

O UCED, energetické divizi skupiny Creditas

Investiční skupina Creditas působí v oblasti energetiky od roku 2013. Energetická divize skupiny UCED je čtvrtým největším distributorem energií v České republice. Kromě distribuce energií se divize zaměřuje na výrobu elektřiny, výrobu tepla a poskytování bilančních služeb. Divize sleduje svůj cíl stát se lídrem v oblasti decentralizovaného zásobování energií v České republice. Do roku 2030 skupina plánuje postavit virtuální elektrárnu o výkonu 1000 megawattů. Tato elektrárna bude shromažďovat nejen obnovitelné zdroje, ale také elektrárny s kombinovaným cyklem, které v budoucnu umožní spalování vodíku jako zdroje energie. Pro více informací navštivte webové stránky společnosti na adrese www.uced.cz. Sledujte UCED dál linkedin v UCED.

O společnosti GE Gas Power

GE Gas Power je globálním lídrem v oblasti technologií, služeb a řešení zemního plynu. Prostřednictvím neustálých inovací a nepřetržité spolupráce s našimi zákazníky dodáváme pokročilejší, čistší a účinnější energii, na kterou se lidé dnes spoléhají, a budujeme energetické technologie zítřka. S největší instalovanou základnou plynových turbín na světě a více než 670 miliony provozních hodin napříč instalovaným vozovým parkem společnosti GE nabízíme pokročilou technologii a bezkonkurenční úroveň odborných znalostí v oboru výstavby, provozu a údržby předních plynových elektráren. Pro více informací navštivte webové stránky společnosti na adrese www.gepower.com. Sledujte GE Power na Twitteru @tweet a dál linkedin ve společnosti GE Power.

GE Gas Power je součástí GE Vernova, dynamického akcelerátoru složeného z našich energetických, obnovitelných zdrojů energie, digitálních finančních služeb a energetických podniků, který se zaměřuje na podporu transformace zákazníků během globální energetické transformace.

