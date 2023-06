Specifikace procesoru Google Pixel 8 Tensor G3 unikly

Tensor umožnil Googlu čerpat ze svých odborných znalostí v oblasti umělé inteligence a vytvářet zcela nové zážitky, které by byly nemožné a které se staly jádrem identity Pixelu. Díky zdroji v rámci Googlu jsme získali spoustu poznatků o nadcházející sérii telefonů Google Pixel 8 a také o SoC, který ji bude pohánět – Tensor G3 (kódové označení zuma). Pojďme do toho rovnou.

Tensor G3 bude mít devět jader CPU – Čtyři malé Cortex-A510, čtyři Cortex-A715 a jeden Cortex-X3, všechny se zvýšenými frekvencemi ve srovnání s předchozími generacemi. To by mělo vést k výraznému zvýšení výkonu a mělo by to Tensor G3 vyrovnat výkonu ostatních vlajkových SoC pro rok 2022 (ačkoli bude zaostávat za čipy využívajícími nově oznámená jádra ARMv9.2). Uvidíme, zda řešení chlazení Pixelu 8 zvládnou všechna ta velká jádra při plném provozu.