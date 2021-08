Rangers Carson Rykoff vede přednášku ve výcvikovém táboře

Kitchener – Věděli jsme, že Carson Rykopf může dát gól.

Ostatně Kitchenerův výběr z prvního kola v letošním draftu Ontario Hockey League měl v jeho poslední sezóně juniorského hokeje náskok 190 bodů v 108 zápasech.

Ale vzhledem k tomu, že tento týden začíná výcvikový tábor Rangers, budeme mít příležitost vidět i další stránky jeho hry.

První recenze jsou povzbudivé.

Bezpečnostní pravidla znamenají, že se fanoušci nemohou zúčastnit tábora Expectations, který začal v pondělí a končí ve středu.

Ale vězte to – Rehkopf bude potěšením sledovat, jakmile se dveře otevřou veřejnosti pro show hry později tento měsíc.

Má jen přítomnost a je těžké z něj spustit oči. S jistotou snadno tančí po ledě, proplétá se mezi hráči a bezproblémově vyhledává otevřené plochy.

Zdá se, že ho hra následuje.

Ach, je rychlý, zvláště pro 16letého, který měří šest stop tři a 185 liber a roste.

Bude zajímavé sledovat, co Rangers pro Rykopfa najdou později v týdnu, kdy se v pátek připojí k vracejícím se hráčům v hlavním táboře týmu.

Rangers Sean Burr (1983-84) a Derek Roy (1999-00) jsou jedinými dresy, které získaly ocenění OHL Emms Family Rookie of the Year.

Může to být rok, kdy tým přidá třetinu na soupisku.

Slavný otec: Příjmení Adama Zedlickiho má svůj důvod. Je to proto, že jeho otec Marek odehrál v NHL 836 zápasů s Nashville Predators, Minnesota Wild, New Jersey Devils, Detroit Red Wings a New York Islanders. Na rozdíl od obrany svého tchána je Adam útočníkem, přičemž Rangers obsadili šesté kolo letošního draftu OHL. Zidlicky přichází do města přes North Jersey Avalanche z Atlantické ligy mládeže a stejně jako jeho otec letos reprezentoval Českou republiku na ledě se čtyřmi asistencemi v sedmi zápasech za český tým do 17 let. Jako bonus může mluvit také česky s brankářem Rangers Pavlem Kaganem.

Zdarma francouzský proxy: Do Camp Rangers bylo pozváno devět volných agentů. Mezi obránce patří Riley Noble, Nolan Connolly, Peter Dunning, Noah Klogston, Stephen Vasilakos, Aiden Bethick, Nolan Kushner a útočníci Grayson Abraham a Caleb Thompson. Soupiska je těžká na bluelinery, a to proto, že tým má ve smlouvě jen šest zadních strážců a chce si najít jiného – buď prostřednictvím bezplatné agentury, nebo ze svého potenciálního fondu. Pro volného agenta to může znít přitažlivě, ale pamatujte, že Arber Xhekaj, který byl v polovině září pozván na nováčkovský kemp s Montreal Canadiens, a Jonathan Yantsis-50. nejlepší střelec Rangers v letech 2018-19-byli oba OHL. hráči, kteří jako stážisté skórovali nabídky.

Známé tváře: Tři místní chlapci se oblékají za tým svého rodného města v táboře. Mezi nimi je Brady Schwindt, útočník Breslau juniorského hokejového týmu Kitchenera, kterého vybrali Rangers v osmém kole svého letošního draftu. Připojili se k němu Clugston, juniorský hokejový obránce Cambridge, a Noble, fotbalista Waterloo, který naposledy hrál za Kitchener Jr.

sněhové vločky: Bílý tým porazil v pondělí večer v prvním boji v táboře modrý tým při remíze 4: 2. Útočníci Andrew LeBlanc (první kolo, 2020), Antonino Pugliese (14. kolo, 2020), Brett Henderson (desáté kolo, 2020) a Cameron Mercer (třetí kolo, 2021) skórovali za bílé, zatímco quarterback Mitchell Ferras (první kolo, 2021) draft pod 18letým obráncem Jacobem LeBlancem (třetí kolo, 2020) skóroval za Blues. … Jackson Parsons (třetí kolo, 2020) zahájil tým White a povolil dva góly v poločase, ale ukázal skvělou kontrolu odskoku a silnou pozici. Šestnáctiletý hráč je v této sezóně favoritem na podporu Cajana. … Jacob LeBlanc rád rychle skáče, aniž by ignoroval své obranné povinnosti, což dává jeho hře další rozměr. … Aidan Joseph Doyle (14. kolo, 2021) upustil rukavice s Brendenem Andersonem (11. kolo, 2019). Rozlišení: Anderson. … bílý brankář Riddick Dube (11. kolo, 2021) byl jediným brankářem ze čtveřice v táboře, který byl ideální na půl hry.