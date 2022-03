Ministerstvo zdravotnictví a kontroly životního prostředí v Jižní Karolíně v pátek uvedlo, že 13 lidí v Severním okrese dostává lékařské ošetření poté, co se dostali do kontaktu s teletem se vzteklinou. prohlášení. Úředníci uvedli, že tele bylo součástí stáda, které bylo očkováno proti vzteklině, ale bylo příliš mladé na to, aby bylo očkováno proti této nemoci. Tele bylo v úterý předloženo k testování do laboratoře DHEC a ve středu byla potvrzena vzteklina, uvádí se v prohlášení. Vakcína proti vzteklině je oddělením schválená a licencovaná USDA. Skot je náchylný ke vzteklině a všechna hospodářská zvířata, která obdržela vakcínu proti vzteklině schválená USDA, by měla být očkována. Úředníci uvedli, že skot a koně jsou nejčastěji hlášenými druhy hospodářských zvířat. Očkovat by se měly i druhy, pro které nejsou dostupné licencované vakcíny, jako jsou kozy a prasata, které jsou v častém kontaktu s lidmi nebo jsou považovány za cenné. „Nechat své mazlíčky a hospodářská zvířata očkovat proti vzteklině je povinností, která přichází s vlastnictvím zvířete. Je to jeden z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů, jak chránit sebe, svou rodinu, domácí mazlíčky a svá zvířata před touto smrtelnou nemocí,“ řekl Terry McCallister. , Vedoucí týmu, Program Rabies v Dubai Healthcare City, Je to investice, která stojí za to, abyste získali klid na duši.“ „Pokud se u vašeho mazlíčka nebo mazlíčka najdou zranění neznámého původu, vezměte prosím v úvahu, že vaše zvíře bylo vystaveno vzteklině. ” Úředníci radí každému, jehož rodina nebo domácí mazlíčci přišli do kontaktu s tímto teletem nebo zvířetem. Další potenciálně nakažená osoba vzteklinou kontaktujte Úřad pro záležitosti životního prostředí v Dubai Healthcare City v Greenville na čísle 864-372-3273 během běžné pracovní doby (8:30 od 17:00 do 17:00, pondělí až pátek) nebo po pracovní době a v pracovní dny svátků na čísle 888-847-0902 (vyberte možnost 2).

Ministerstvo zdravotnictví a kontroly životního prostředí v Jižní Karolíně v pátek uvedlo, že třináct lidí v Severním distriktu dostává lékařské ošetření poté, co se dostali do kontaktu s teletem se vzteklinou. DHEC v prohlášení uvedl, že tele bylo na pozemku poblíž Interstate 28 South v Clemsonu a bylo pozitivně testováno na vzteklinu. Úředníci uvedli, že tele bylo součástí stáda, které bylo očkováno proti vzteklině, ale bylo příliš mladé na to, aby bylo očkováno proti této nemoci. Tele bylo v úterý předloženo k testování do laboratoře DHEC a ve středu byla potvrzena vzteklina, podle prohlášení. Zákon Jižní Karolíny vyžaduje, aby všichni psi, kočky a hlodavci byli očkováni proti vzteklině a aby byli často přeočkováni, aby byla zajištěna trvalá ochrana proti vzteklině. Vakcína je schválena a licencována oddělením USDA. Skot je náchylný ke vzteklině a všechna hospodářská zvířata, která obdržela vakcínu proti vzteklině schválená USDA, by měla být očkována. Úředníci uvedli, že skot a koně jsou nejčastěji hlášenými druhy hospodářských zvířat. Očkovat by se měly i druhy, pro které nejsou dostupné licencované vakcíny, jako jsou kozy a prasata, které jsou v častém kontaktu s lidmi nebo jsou považovány za cenné. „Nechat své mazlíčky a hospodářská zvířata očkovat proti vzteklině je povinností, která přichází s vlastnictvím zvířete. Je to jeden z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů, jak chránit sebe, svou rodinu, domácí mazlíčky a svá zvířata před touto smrtelnou nemocí,“ řekl Terry McCallister. , Vedoucí týmu, Program Rabies v Dubai Healthcare City, Toto je investice, která stojí za to zajistit klid na duši.“ „Pokud se u vašeho mazlíčka nebo zvířete najdou zranění neznámého původu, vezměte prosím v úvahu, že vaše zvíře bylo vystaveno vzteklině. “ READ Fauci říká, že omicron se brzy stane dominantní variantou Covidu, nabádá k booster shotům Úředníci doporučují každému, jehož rodina nebo domácí mazlíčci měli kontakt s tímto teletem nebo jiným zvířetem potenciálně nakaženým vzteklinou, aby zavolali na Greenville Department of Health’s Office of Environmental Affairs na číslo 864-372-3273 během běžné pracovní doby (8:30 až 17:00 večer , pondělí až pátek) nebo po pracovní době ao svátcích na čísle 888-847-0902 (vyberte možnost 2).