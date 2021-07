S hromadami venku NBC čelí scéně olympijských snů v Tokiu

Nikdo neříká, že tato olympiáda bude snadná. Ani je nevidět.

V polovině prvního týdne tokijských her si teď možná i ten nejopatrnější divák pátečního zahajovacího ceremoniálu může otírat oči: šokující vzestupy a pády, 16hodinový časový rozdíl a možnosti vysílání, kabelového vysílání a streamování, nejbúrlivější olympiáda roku jak začínají dohánět NBC „Máte lukrativní práva americké televize na dvoutýdenní akci.

Redaktor Times TV Matt Brennan, starší spisovatel Greg Froxton a digitální redaktorka Tracy Brown sledují hry z pohodlí svých domovů. Přečtěte si diskusi o obtížích, kterým čelí olympiáda a její americké vysílací společnosti, a některé stříbrné obložení, které dosud vyšlo.

Matt Brennan, televizní redaktor: Když jsem se v pondělí večer chystal do postele, když jsem právě zkontroloval Twitter, třetí kolo japonské hvězdy Naomi Osaka bylo poznamenáno olympijským tenisovým zápasem Marquette Vondroso z České republiky. V úterý ráno jsem se probudil s oznámením Apple News Bush, že americký ženský gymnastický tým získal stříbrnou medaili v soutěži, cituji jeho nejlepšího sportovce Simona Bylese citujícího jeho duševní zdraví. Moje první reakce na tyto dva údery byla: „No, myslím, že můžu přeskočit dnešní vysílání.“

Jsem, pravda, příležitostný olympijský divák – sleduji jména s odvážnými tvářemi jako Osaka a Piles; Hlavní události, jako je plavání a atletika; A jako nejdůležitější příběhy … Co se stane na olympijských hrách v Tokiu? Uprostřed bezprecedentních výzev, mezi které patří epidemie COVID-19 a právní krize Mezinárodního olympijského výboru, jsem hluboce pod tlakem, abych si pamatoval ten nejasnější a blednoucí začátek bytí televizní běžec po většinu mého života. . Věděl jsem, že se dívám. Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti?

Greg Proxton, hlavní autor: Dnes se snažím hrát v hurikánovém počasí zápas s americkým ženským týmem plážového volejbalu, který by mohl shrnout zážitek z olympijské vize: tuto událost zmařil symbolický hurikán. Pozornost a důraz, který NBC projevila na těchto úvodních událostech představujících některé z největších hvězd ve hře, byla rozdrcena dokonalou bouří nepředstavitelného zklamání a reakce. Stačí říci, že bludiště pokrytí na NBC, Peacock, Olympic Channel, USA Network a dalších platformách je pochopitelné. Bude to dvojnásobně frustrující, jakmile z Tokia vyjdou zprávy o úskalích hvězdných sportovců.

V neděli jsem viděl zápas mužského basketbalového týmu USA, když jsem četl noviny – nebyl důvod věnovat velkou pozornost, protože zpravodajství několik hodin předtím, než oznámily svou porážku Francii. Jak říkáte, výsledek pro americký ženský gymnastický tým byl také vysílán předem. Pokud nechcete znát výsledek dříve, než si dnes večer zapnete televizi, budete muset zůstat celý den ve skříni.

V pondělí jsem zvedl ruce, když jsem viděl program ragby během programování NBC v hlavním vysílacím čase – ne Osaka hrající svůj zápas živě na olympijském kanálu. Nejslavnější světová atletka se konala jako vedlejší show na malém pódiu, musela být ve středním kruhu. Spíše než ukázat jeden z nejočekávanějších příběhů tohoto sportu naživo, zastaralý model balení událostí dne v hlavním vysílacím čase ilustruje rušivý přístup sítě k olympijským hrám, který byl vždy v intenzivním světle doby sociálních médií .

Teprve v úterý se olympijské plány rozběhly na jih. Nespokojenost s gymnastickými soutěžemi žen neustále roste už měsíce a v neděli během kvalifikačních akcí narazila do berle. Bylo velmi srdcervoucí slyšet dnes ráno, že Piles odešel kvůli problémům s duševním zdravím poté, co udělal nějaké chyby v raných fázích. Zdá se, že se všechno zhoršuje a kromě logistických problémů je těžké udržet zájem sledovat olympijského fanouška, jako jsem já.

Olympiáda byla závěrečnou akvarelu. Lidé spěchali domů, pořádali večírky a další den mluvili o těchto úžasných sportovcích. Celá ta éra je pryč, ale během této olympiády je to evidentní. Ukázalo se to na „zahajovací ceremonie“. To je ošklivé.

Tracy Brown, autorka štábu: Zjistit, jak se dívat na olympiádu, pro mě rozhodně připadalo jako olympijsky neúčinná překážka, protože se snažím zachytit události, na kterých mi záleží, naživo, než dostanu upozornění na novinky nebo se podívám na výsledky na Twitteru. To, jak již bylo zmíněno, odkazuje na objev různých tabulek vysílání a živého přenosu – to vše při běhu s velmi nízkým spánkem. Stále neexistuje způsob, jak být nade vše, takže jsem strategický při výběru, kdy hledat.

Naštěstí hra, kterou jsem hrál nejvíce vzrušující – softball, který se poprvé vrátil na olympiádu po šokující ztrátě týmu USA s týmem Japonsko na hrách v roce 2008 – jsem viděl víceméně žádný spoiler. . Softball zahájil počáteční kola před zahajovacím ceremoniálem, takže jsem se brzy začal snažit upravit časový rozdíl. Podle tohoto psaní jsem také ještě neviděl hodnocení zlaté medaile mezi soupeři USA a Japonskem, které proběhlo v hodinách před úterem (tichomořského času). Ale vzhledem k tomu, že v titulcích dominuje tolik skvělých příběhů, myslím, že bych si to mohl užít naživo – kdybych byl opatrný.

Jde o to, jak pro mě funguje strategická část. Jsem na vrcholu událostí, které neznám, chci si užít bez rozmazlování, raději sleduji živě co nejvíce. Oceňuji kompilovaný programovací modul v hlavním vysílacím čase, ale v noci nevyzvednu nic konkrétního ke sledování ani žádnou živou událost, která by mě zajímala. Pak jsou tu hry jako gymnastika, kde jsou zázraky atletických schopností tak úžasné, že na hudbu stejně přijdu, i když znám jejich výsledky. I když to nemusí být vždy konkrétní sportovec nebo tým, ke kterému mám kořeny, Někdo Získáte neuvěřitelný olympijský okamžik nebo nezapomenutelný příběh.

Musím říci, že před hrami jsem měl smíšené pocity, realitu rostoucí epidemie a obyvatele Tokia a Japonska, kteří požadovali zrušení akce. Když přemýšlím o velkém olympijském filmu, pořád mám chvíle s mentální gymnastikou. Ale miluji sportovní příběhy – někdy i když nevím, jaká jsou pravidla – a absorbuji, jak tvrdě to NBC a skutečný svět dělají, když události začínají.

Brennanová: Tracy, máš pravdu o stříbrném obložení: ať už je hvězdou tuniský plavec nebo filipínský vzpěrač, tam Existují Vzrušující příběhy, které lze zatím vidět na olympiádě, i když reflektor nesvítil tam, kde jsme očekávali. To je podstata hry.

Nakonec mé zklamání nebylo v soutěži, ale v tom smyslu, že olympijská televize, se kterou jsem vyrůstal, se mnou nerostla.

Ve své práci často říkám, že lidé televizi nesledují, takže nemůžeme pokrýt televizi tak, jak jsme byli zvyklí – a NBC bohužel znovu neobjevila model vytvořený v Sydney, Aténách a Pekingu. V ekosystému nyní dominují streamovací stránky a sociální média. Všechny ostatní boje, které citují naši kolegové z Times, jsou příznaky tohoto problému: živé vysílání mezi sítěmi, žádné restarty podle potřeby a Peacockův neochotný design. Dokonce i tradice zaměřování lvího podílu reklamní pozornosti na několik amerických hvězd známých značek, jako je Piles, se zdá být dětinská v kontextu globální slávy a zvýšené citlivosti na tlak na elitní sportovce.

Nebudu žárlit na osoby s rozhodovací pravomocí v NBC, které čelí vysílání velmi složité sportovní události v reálném čase špatnému publiku. Nikdo nedokáže předpovědět, jak bude mediální prostředí vypadat dnes, počínaje rokem 2000, kdy se síť stala exkluzivním americkým domovem letních a zimních olympijských her, ani když NBC a MOV podepsaly poslední prodloužení smlouvy v roce 2032, o sedm let později . Před. Je ale těžké si představit, že by se tokijské hry staly noční můrou NBC: důkazy o tom, že jedna z nejlukrativnějších událostí televize se ve středním věku neustále nemění.