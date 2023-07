SpaceX vynese na oběžnou dráhu 15 satelitů Starlink, pozemní raketu do moře

Raketa SpaceX Falcon 9 vynesla 15 satelitů Starlink na oběžnou dráhu ve čtvrtek 20. července brzy ráno a vrátila se na přistání na lodi na moři.

a Falcon 9 Odstartoval z mlhavé Vandenbergovy vesmírné silové základny v Kalifornii ve čtvrtek ve 04:09 EDT (04:09 GMT; 21:09 19. července CST) s jednodenním zpožděním.

Start byl původně naplánován na středu 19. července, ale SpaceX tento pokus přerušila pět sekund před odpočítáváním poté, co obdržela upozornění z horního stupně rakety.

První stupeň rakety SpaceX Falcon 9 klesá, aby přistál na lodi na moři po svém startu 20. července 2023. (Obrazový kredit: SpaceX)

Falcon 9 vzlétl ze Země ve čtvrtek ráno bez problémů a jeho první stupeň se také vrátil na Zemi podle plánu. Booster dosáhl vertikálního klesání na dronu Of Course I Still Love You společnosti SpaceX asi 9,5 minuty po startu.

Podle A.S. to bylo po desáté, co tento booster vzlétl a přistál Popis mise SpaceX. Rekord první etapy Falcon 9 je 16, byl stanoven 9. července a vyrovnán 15. července.

Mezitím horní stupeň Falcon 9 nadále vynášel 15 kosmických lodí Starlink na nízkou oběžnou dráhu Země (LEO). Satelity tam budou rozmístěny asi 15 minut po startu, i když potvrzení tohoto úspěchu může chvíli trvat, řekl Zachary Lubin ze SpaceX během webového vysílání.

Lubin dodal, že čtvrteční start byl pro SpaceX 48. orbitální misí roku.

Starlink je konstelace širokopásmových satelitů SpaceX, která v současnosti sestává ze 4 450 operujících kosmických lodí na nízké oběžné dráze Země, podle astrofyzika a satelitního sledovače. Jonathan McDowell.

Toto číslo bude v budoucnu dále stoupat. SpaceX má povolení rozmístit 12 000 satelitů Starlink a požádalo o souhlas s rozmístěním dalších 30 000 navíc.

Poznámka redakce: Tento příběh byl aktualizován ve 15:00 ET 19. července s novým cílovým časem startu 20. července ve 00:09 ET. Byl znovu aktualizován ve 12:30 ET 20. července zprávami o úspěšném startu a přistání rakety.