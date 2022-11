Generální tajemník OSN varuje na summitu COP27 | policista 27

Generální tajemník Organizace spojených národů varoval, že lidstvo je na „dálnici do klimatického pekla“ a prohlásil, že bitva o planetu, která by mohla žít, v tomto desetiletí vyhraje nebo prohraje.

Antonio Guterres to řekl světovým lídrům na zahájení klimatického summitu OSN COP27 v Egypt Pondělí: „Bojujeme o své životy a prohráváme… a naše planeta se rychle blíží k bodu zlomu, který učiní klimatický chaos nezvratným.

„Jsme na dálnici do klimatického pekla s nohama na plynovém pedálu.“

Řekl, že svět bude během příštích dvou týdnů rozhovorů stát před obtížnou volbou: buď budou rozvinuté a rozvojové země spolupracovat na dosažení „historické dohody“, která sníží emise skleníkových plynů a nasměruje svět na nízkouhlíkovou cestu – nebo selže, což by vedlo ke kolapsu.Podnebí a katastrofa.

„Můžeme podepsat pakt klimatické solidarity nebo pakt o masových sebevraždách,“ dodal.

Řekl, že svět má nástroje, které potřebuje ke snížení emisí skleníkových plynů, v oblasti čisté energie a nízkouhlíkových technologií.

„Stále existuje okno příležitosti,“ řekl, „ale zůstal jen úzký paprsek světla.“ „Globální klimatická bitva bude v tomto klíčovém desetiletí vyhrána nebo prohrána – pod naším dohledem. Jedna věc je jistá: ti, kdo se vzdají, jistě prohrají.“

Egyptský prezident Abdel Fattah El-Sisi ve svém úvodním projevu na summitu řekl, že chudí a zranitelní lidé na celém světě již trpí následky nepříznivého počasí: „Intenzita a frekvence klimatických katastrof nebyly nikdy vyšší, ve všech čtyřech koutech světa a přináší vlnu za vlnou Miliardy lidí trpí utrpením. Není dnes čas skoncovat s tímto utrpením?“

Více než 100 hlav států a vlád z celého světa se v pondělí sešlo v egyptském letovisku Sharm el-Sheikh na dvoudenní uzavřená jednání a veřejné akce, aby diskutovali o klimatické krizi.

Rishi Sunak, britský premiér, se na jeden den zúčastní společně s Olafem Scholzem z Německa, Emmanuelem Macronem z Francie a Ursulou von der Leyenovou, předsedkyní Evropské komise. Joe Biden, prezident Spojených států, přijede později v týdnu, po amerických volbách v polovině období.

Mia Motley, premiérka Barbadosu, zahájí novou iniciativu v oblasti financování klimatu pro rozvojový svět a rozhovorů se zúčastní afričtí lídři včetně Williama Ruta z Keni, Mackyho Salla ze Senegalu a George Weaha, prezidenta Libérie. . Setkání se účastní i korunní princ Saúdské Arábie Mohammed bin Salmán.

Počínaje středou světoví lídři předají odpovědnost úředníkům a ministrům za zbývající dva týdny jednání. Summit však slibuje, že bude riskantní a náročný, s malou šancí na průlom.

Země se scházejí uprostřed války na Ukrajině, celosvětové energetické krize a krize nákladů na život a rostoucího globálního napětí. Bohaté a chudé země jsou v rozporu s velkými ekonomikami, které nedokážou dostatečně rychle snížit emise skleníkových plynů, a chudší země, které nesou hlavní nápor klimatické krize, dostávají jen malou finanční pomoc, kterou potřebují a která byla slíbena.

The policista 27 Konference začala pomalu a vyjednavači strávili přes víkend více než 40 hodin dohadováním, co bude na programu. Nakonec bylo dohodnuto diskutovat o ožehavém problému ztrát a škod – který poukazuje na nejhorší dopady klimatické krize, které jsou příliš závažné na to, aby se jim země přizpůsobily.

Chudé země, které zažívají ztráty a škody, potřebují finanční mechanismus, který jim umožní přístup k financím, když udeří katastrofy, jako jsou hurikány, záplavy a sucha, zničí jejich infrastrukturu a roztrhají jejich sociální strukturu.

Tyto rozhovory pravděpodobně neposkytnou konečné vyrovnání ztrát a škod, ale státy doufají, že bude dosaženo pokroku ve způsobech získávání a vyplácení finančních prostředků.

Na většině klimatických summitů OSN hrají hlavní roli aktivisté a demonstranti. Egypt však proti disentu tvrdě bojuje a jeho věznice jsou přeplněné politickými vězni. Sísího vláda slíbila, že hlasy klimatických aktivistů budou vyslyšeny, ale jejich aktivity byly omezeny, demonstranti byli drženi na samostatném místě a museli se předem zaregistrovat, aby jim dali povolení k malým demonstracím.