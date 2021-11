Mezinárodní přátelské zápasy – Česká republika vs Kuvajt Náhled a předpověď

Vyberte hry, které chcete poslouchat, a TSZ vám pošle nejlepší náhledy, analýzy a předpovědi přímo do vaší schránky. Přihlaš se dnes!

Fakta

Když Zápas mezi Českou republikou a Kuvajtem? Česká republika vs Kuvajt ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v 17:30 (UK)

Kde Zápas mezi Českou republikou a Kuvajtem? Česká republika vs Kuvajt se odehraje na Andrově stadionu v Olomouci

Kde mohu získat vstupenky? Česká republika vs Kuvajt? Informace o vstupenkách na utkání Česká republika vs Kuvajt lze nalézt na oficiálních stránkách národního týmu

Který televizní kanál je Česká republika vs. Kuvajt ve Spojeném království? Živé vysílání Česká republika vs Kuwait Sky Sports

Kde můžu streamovat Kuvajt vs. Česká republika ve Velké Británii? Předplatitelé Sky Sports mohou streamovat Česko vs Kuvajt živě na Sky Go nebo Sky Sports Processor