WTA Finals: jak se dívat a vše, co potřebujete vědět

Po sezóně plné sraček Dějové linkyNejlepší hráči na turné se potkají v… finále WTA Tento týden s prvním místem na konci roku a v sázce 9 milionů dolarů na odměnách.

Všechny čtyři grandslamy letos vyhrála jiná hráčka, což je odrazem toho, že na turné není žádná absolutně dominantní hráčka, žádná hráčka, která by byla na finále WTA docela oblíbená.

Kolem každé hráčky je spíše řada zajímavých otázek: Dokáže si Aryna Sabalenka zajistit místo nejlepší hráčky tohoto roku? Dokáže Iga Świątek znovu získat svou nepřemožitelnou auru? Může Coco Gauff pokračovat ve své úžasné kariéře?

Pohár bude mít nového vítěze, protože žádný z osmi oprávněných hráčů soutěž předtím nevyhrál, přičemž v plánu je i koncoroční titul světové jedničky.

Poté, co se na všech čtyřech grandslamech dostala alespoň do semifinále a vyhrála Australian Open, je Sabalenková aktuálně světovou jedničkou. Pořadí na konci roku si mohou zajistit dvěma vítězstvími ve skupinové fázi, ale pokud zakolísají a Iga Światek se dostane do finále, Polák by mohl získat zpět pozici, kterou předtím držel 75 týdnů.

První zápas se odehraje 29. října a turnaj bude pokračovat týden až do finále 5. listopadu.

Tenisoví fanoušci v USA budou moci sledovat na Tennis Channel, zatímco tenisoví fanoušci ve Spojeném království a Irsku mohou sledovat na Amazon Prime Video. K dispozici je úplný seznam včetně provozovatelů vysílání v jiných zemích tady.

Sabalenková nastoupí na kurt jako světová jednička a doplní ji wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová, šampionka US Open Coco Gauffová, šampionka French Open Světek, wimbledonská vicemistryně Ons Jabeur, Elena Rybakina a americká hvězda Jessica Pegula.

Emmanuel Wong/Getty Images Swiatek nikdy nevyhrála finále WTA.

Češka Karolína Muchová musela kvůli zranění odstoupit ze soutěže a poté ji nahradila Řekyně Maria Sakkari.

Osm hráčů je rozděleno do dvou skupin po čtyřech hráčích, přičemž první dva z každé skupiny postoupí do semifinále.

V jedné skupině narazí na Sabalenkovou, Rybakinu, Pegulu a Sakkari, ve druhé pak Swiatek, Gauff, Jabeur a Vondroušová.

V každé skupině jsou známé zápasy. Sabalenková porazila Rybakinu na Australian Open na začátku tohoto roku, zatímco Rybakina se jí pomstila ve finále Indian Wells. Ve druhém se Gauff a Swiatek utkají podesáté ve své relativně mladé kariéře.

„Přišla jsem s velkým sebevědomím,“ řekla Gauffová podle WTA, když vstoupila do turnaje čerstvě po svém prvním grandslamovém vítězství na US Open. „Loni se mi nedařilo, takže nic než zlepšení.“

Emmanuel Wong/Getty Images Coco Gauff prohrála od srpna pouhé dva zápasy.

Letošní ročník se bude konat v mexickém Cancúnu, což znamená, že tato země turnaj hostí podruhé po hostování Guadalajary v roce 2021.

Do turnaje ve čtyřhře se probojovalo také osm párů, přičemž jako nejlepší nasazené se kvalifikovalo americké duo Geoff Pegula.

Druhý balík vede obhájkyně titulu Elise Mertensová, která se k Storm Hunter připojila místo své loňské partnerky Veroniky Kudermetové.