Evropská investiční banka podporuje financování projektů rozvoje infrastruktury v České republice

Evropská investiční banka (EIB), banka Evropské unie, poskytne 191 milionů EUR České moravské záruční a rozvojové bance (ČMZRB), propagační bance České republiky, na podporu financování rozvoje městské a regionální infrastruktury projekty po celé České republice.

Investice z banky Evropské unie podpoří nově vzniklý městský program CMZRB pro udržitelný a odolný rozvoj obcí a regionů v zemi a podpoří rychlejší zotavení české ekonomiky z COVID-19.

Přístupnější financování poskytne Evropská investiční banka na renovaci, modernizaci, výměnu a reorganizaci klíčové městské infrastruktury v celé zemi (včetně sociálních, kulturních a administrativních budov), zlepšení environmentální a energetické účinnosti veřejných budov a zlepšení dopravy a infrastruktura zdravotnická infrastruktura.

„Trvalý a udržitelný regionální rozvoj a vysoce kvalitní infrastruktura na regionální a komunální úrovni jsou klíčem ke zlepšení kvality života a podnikání našich občanů,“ uvedla Liliana Pavlova, viceprezidentka Evropské investiční banky, odpovědná za operace v Česká republika. “Evropská investiční banka s potěšením podporuje ČMZRB a poskytuje financování jejího programu rozvoje měst, protože by se to promítlo do lepší dopravy, vyšší kvality komunitních služeb a zrychlení národní ekonomiky COVID-19. Jsme velmi vděční za dobrá spolupráce s ČMZRB a možnost přispět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji České republiky. “

Jerry Geracic, předseda představenstva a generální ředitel České moravské záruční a rozvojové banky, uvedl: “Současná velmi obtížná doba nám ukazuje rostoucí význam stabilní a dlouhodobé podpory českým regionům a městským oblastem po celé zemi. Nově podepsaná půjčka EIB je vynikajícím příkladem společného úsilí, které splňuje identifikované regionální potřeby, účinně transformované do konkrétních akcí. Jsem rád, že jsem měl příležitost pomoci zaplnit mezery v infrastruktuře, spolu s naším renomovaným dlouhodobým partnerem, skupinou Evropské investiční banky, dovolte mi děkuji celému týmu EIB za trvalou podporu a spolehlivost. “

Půjčka EIB podporuje snahy vlády České republiky oživit národní ekonomiku po pandemii COVID-19 stimulováním infrastrukturních projektů na místní a regionální úrovni.

Investicí do městské a regionální zdravotnické infrastruktury projekt rovněž přispívá ke zvýšení celkové odolnosti České republiky vůči velkým krizím v oblasti veřejného zdraví, jako je zotavení z COVID-19.