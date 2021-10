Irák uspořádá v neděli své páté volby od invaze vedené USA svržením Saddáma Husajna v roce 2003 a první od rozsáhlého protestního hnutí v roce 2019, které v té době svrhlo vládu. Více než 900 kandidátů se uchází o 329 poslaneckých křesel na pozadí stále vysokého ekonomického, sociálního a bezpečnostního napětí v zemi bohaté na ropu. Analytik skupiny Eurasia Sofia Miranto Vysvětluje, o co se při hlasování hraje.

Proč se volby konají o rok dříve?

Demonstranti, frustrovaní endemickou korupcí, silou násilných milicí, nedostatkem ekonomických příležitostí a špatnými veřejnými službami, vyzvali v roce 2019 k reformě politického systému země. Požadovali změny, které umožní větší zastoupení menších politických sil a předčasné volby. Předseda vlády Mustafa al-Kadhimi byl jmenován v dubnu následujícího roku s mandátem řešit některé z těchto požadavků, včetně předčasného hlasování. Původně plánované na červen 2021, volby byly odloženy na říjen, aby měly úřady více času na dokončení příprav. Muqtada al-Sadr, vlivná náboženská a politická osobnost, původně řekl, že se nezúčastní, což zvyšuje riziko dalšího zpoždění, ale později změnil názor a zajistil, aby volby proběhly.

Budou svobodní a spravedliví?

Přestože podvody sužují irácké volby často, úsilí o zlepšení monitorovacích postupů ze strany celé řady domácích a mezinárodních orgánů pravděpodobně tentokrát problém sníží. Ještě znepokojivější je převládající atmosféra strachu způsobená zastrašováním a zabíjením demonstrantů a politických aktivistů milicemi, které se v Iráku objevily za poslední desetiletí. To vrhlo stín na volební proces. Rozsáhlé zklamání z neschopnosti vládnoucí elity zlepšit životní podmínky a ovládnout milice potlačí účast v nedělních volbách a pravděpodobně bude pokračovat v trendu nízké účasti – účast v roce 2018 se pohybovala kolem 44%.

Pokud ano, záleží na těchto volbách?

Ano, opravdu. Za prvé, volební účast poskytne užitečný ukazatel úrovně nespokojenosti veřejnosti. Ale co je nejdůležitější, volby budou rozhodující pro určení toho, zda se irácký politický systém může nadále vyvíjet tak, aby vyhovoval požadavkům jeho občanů – to znamená, zda poskytne reformátorům více pravomocí nebo dále upevní obránce současného stavu. To bude důležité pro řešení obav v politické a ekonomické oblasti, jakož i pro pokračování boje proti koronaviru.

Jaký je očekávaný výsledek?

Irácké volby obvykle vyústí ve složitý proces budování koalice mezi šíitskými, sunnitskými a kurdskými stranami. Alokace zdrojů a moci podle sektářských linií zvyšuje složitost, ale podle nepsaného pravidla bude příští vládu pravděpodobně vést šíitský premiér, kurdský prezident a mluvčí sunnitského arabského parlamentu. Je to dynamika konkurence mezi různými frakcemi v těchto třech blocích, která činí sklon k pragmatismu pravděpodobně po volbách o tomto víkendu. To by upřednostnilo výběr umírněnějšího kandidáta, jako je Al-Kadhimi, na post premiéra a jeho opětovné jmenování by bylo pro reformy pozitivní. Pokud nějaká nezávislá nebo malá skupina může získat mandáty, může to také přispět ke změnám v politickém systému. Je však nepravděpodobné, že by síla šíitských, sunnitských a kurdských elit byla vážně zpochybněna.

Co věnovat pozornost sousedům Iráku a USA?

Všichni doufají v výsledek, který posílí stabilitu v Iráku a zároveň ochrání jejich vlastní zájmy. Írán zůstává investován do udržování Iráku na jeho oběžné dráze a nebyl silně ovlivněn Spojenými státy. Státy Perského zálivu (zejména Saúdská Arábie), Jordánsko a Egypt se naopak zaměřují na posílení svých vztahů s Bagdádem a odrazení íránského vlivu. Spojené státy se snaží povzbudit reformátory a podporovaly současnou iráckou vládu ve snaze přiblížit Irák svým arabským sousedům. Důležité pro Spojené státy je také postoj nové vlády k přítomnosti amerických sil v Iráku, proti kterému některé strany oponovaly. Čína se mezitím zajímá o rozšíření svých energetických investic a obchodu s Irákem a bude hledat politickou otevřenost.

Sofia Miranto Middle East and North Africa Analyst ve společnosti Eurasia Group.