Kvůli špatnému zdraví ztrácíme muže v našich životech

V průběhu celého života – od dětství do let dospívání, středního věku a stáří – chlapci a muži umírají častěji než dívky a ženy. Výsledkem je rostoucí rozdíl v dlouhověkosti mezi muži a ženami. ve Spojených státech amerických, Očekávaná délka života v roce 2021 U žen to bylo 79,1 roku a u mužů 73,2 roku. Tento rozdíl 5,9 roku je největší propast za čtvrt století.

Tento objev překvapil mnoho lidí. A mělo by být. Je pravda, že výzkum zdraví, který se léta zaměřoval na muže, ženy a genderové menšiny, byl z velké části vynechán. To se však změnilo v důsledku úsilí o advokacii, zejména ze strany žen.

Také bych vám doporučil přečíst si komentáře. Je úžasné, kolik lidí je uraženo představou utrpení mužů. Jiní říkají, že rozdíl v dlouhověkosti je jednoduše způsoben biologií – a my bychom to měli prostě přijmout. Ale myslím, že můžeme udělat víc. Můžeme začít tím, že naučíme chlapce a dospívající zdravým návykům a důležitosti návštěvy lékaře – stejně jako my dívky. Muži by měli každoročně navštěvovat lékařské prohlídky u lékaře, kterému důvěřují. Měli bychom povzbuzovat každého v našem životě ke zlepšení stravy, cvičení, snížení stresu a budování sociálních vazeb. A lékařský výzkum, který se zaměřuje na genderové rozdíly, pomůže všem. Nechám vám tento čtenářský komentář.