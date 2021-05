Spojené království se připravuje na zvýšené očkování za účelem řešení varianty Covid z Indie

Mutační testování bude také rozšířeno do dalších regionů po celé zemi, spolu se zvýšeným genetickým sekvenováním a vylepšeným sledováním kontaktů.

Údaje o nové variantě zveřejněné ve čtvrtek Public Health England ukázaly, že počet případů ve Velké Británii se zvýšil z 520 minulý týden na 1 1313 tento týden, přičemž většina případů byla soustředěna na severozápadě Anglie a hrstka klastrů v Londýně.

Nová omezení nelze „vyloučit“

The Zavedení vakcíny ve Velké Británii Byl to jeden z nejrychlejších na světě, téměř 70% dospělé populace dosud dostalo alespoň jeden výstřel. Vakcíny jsou v současné době k dispozici komukoli ve věku nad 38 let, ale vláda uvedla, že by mohly být k dispozici mladým lidem, kteří žijí ve vícegeneračních rodinách.

Další fáze odchodu Anglie z výluky má začít v pondělí, kdy se obnoví sociální vztahy, pohostinství a zábava.