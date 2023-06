V BPD chybí hlavní mozková aktivita

souhrn: Vědci identifikovali oblast mozku, mediální prefrontální kůru, která u jedinců s hraniční poruchou osobnosti (BPD) reaguje odlišně na sociální odmítnutí.

Tato oblast, která je obvykle aktivnější během epizod rejekce, zůstává neaktivní u jedinců s BPD, která se vyznačuje zvýšenou citlivostí na odmítnutí a emoční nestabilitou.

Toto zjištění poskytuje jasnější pochopení reakce mozku na sociální odmítnutí v BPD a mohlo by vést k budoucí diagnostice a léčbě. Probíhající výzkum zkoumá roli sociálního odmítnutí u několika poruch duševního zdraví, jako je posttraumatická stresová porucha, deprese a sociální úzkost.

Klíčová fakta:

Nedávná studie identifikovala oblast mozku, mediální prefrontální kůru, která normálně reaguje na sociální odmítnutí, ale u jedinců s BPD zůstává nedostatečně aktivní. Tato nečinnost může vysvětlit zvýšenou citlivost a úzkost k odmítnutí, kterou zažívají lidé s BPD. Výsledky výzkumu by mohly posunout budoucí diagnózy a léčbu BPD, přičemž probíhají další výzkumy role sociálního odmítnutí u jiných poruch duševního zdraví.

zdroj: City College of New York

Výzkumníci z City College of New York, Columbia University a New York State Institute of Psychiatry pod vedením psychologa NYU Erica A.

Jedinci s BPD – charakterizovaní interpersonální citlivostí k odmítnutí a emoční nestabilitou – však při odmítnutí nevykazují mediální prefrontální kortexovou aktivitu.

Mozek reaguje na aktivitu mediálního frontálního laloku s nesouhlasem, jako by s okolím nebylo něco „v pořádku“. Tato mozková aktivita může vyvolat snahu pokusit se obnovit a udržet úzké sociální vazby, aby přežily a prosperovaly. Tato oblast mozku se také aktivuje, když se lidé snaží porozumět chování druhých ve světle jejich mentálního a emočního stavu.

„Inaktivace mediálního prefrontálního kortexu během odmítnutí může vysvětlit, proč jsou lidé s BPD citlivější a více rozrušeni odmítnutím. Pochopení toho, proč jedinci s touto vysilující, vysoce rizikovou poruchou zažívají emoční stres z odmítnutí, nám pomůže vyvinout cílenější terapie pro BPD.“ .“ .

Pokud jde o význam studie, Vertok poznamenal, že zatímco předchozí výsledky v této oblasti byly smíšené, „to, co jsme udělali, je zlepšit specifičnost a rozhodnutí našeho vlastního hodnocení odmítnutí, což zlepšuje předchozí studie.“

Výzkum pokračuje několika probíhajícími výzkumy zkoumajícími roli sociálního odmítnutí v různých problémech duševního zdraví, včetně posttraumatické stresové poruchy, deprese a sociální úzkosti.

Fertuck vede laboratoř sociální neurovědy a psychopatologie (SNAP) na škole Colina Powella. Laboratoř nabízí kolaborativní program výzkumu na rozhraní klinického chápání BPD a souvisejících duševních poruch, psychoterapeutického výzkumu, experimentální psychopatologie a sociální neurovědy.

„Těsnost při odmítnutí inhibuje mediální frontální kortex u hraniční poruchy osobnostiNapsal Eric A. Vertok a kol. Biologická psychiatrie, kognitivní neurověda a neuroimaging

shrnutí

Těsnost při odmítnutí inhibuje mediální frontální kortex u hraniční poruchy osobnosti

Hraniční porucha osobnosti (BPD) je charakterizována zvýšenou tísňovou reakcí na sociální vyloučení (tj. odmítnutím), jejíž neurobiologické mechanismy zůstávají nejasné. Studie fMRI sociálního vyloučení se spoléhaly na klasickou verzi úlohy Cyberball, která není optimalizována pro fMRI. Naším cílem bylo objasnit nervové substráty rejekce v BPD pomocí modifikované verze Cyberball, která nám umožnila oddělit nervovou odpověď na události vyloučení od její modulace vylučovacím kontextem.

Metody

23 žen s BPD a 22 zdravých účastnic dokončilo nově modifikovaný fMRI sken Cyberball s 5 cykly s různou pravděpodobností eliminace a hodnoceným stresem z odmítnutí po každém běhu. Testovali jsme skupinové rozdíly v odpovědi celého mozku na události vyloučení a v parametrické modulaci této odpovědi pomocí stresu z odmítnutí pomocí jednorozměrné shlukové analýzy.

Výsledek

Ačkoli úzkost z odmítnutí byla vyšší u účastníků s BPD (F 1,40 = 5,25, s = 0,027, η2 = 0,12), obě skupiny vykazovaly podobné neuronální reakce na události vyloučení. Jak se však stres z odmítnutí zvyšoval, reakce rostrálního prefrontálního kortexu na události vyloučení se snížila ve skupině BPD, ale ne u kontrolních účastníků. Silnější modulace rostrální prefrontální kortexové odpovědi stresem z odmítnutí byla spojena s vyšším očekáváním odmítnutí vlastnosti, s = 0,30, s = 0,050.

závěry

Zvýšená úzkost z odmítnutí u BPD může vyplývat z neschopnosti udržovat nebo regulovat aktivitu rostrálního prefrontálního kortexu, hlavního uzlu mentální sítě. Inverzní spojení mezi úzkostí z odmítnutí a mozkovou aktivitou související s duševní aktivitou může přispívat ke zvýšeným očekáváním odmítnutí u BPD.