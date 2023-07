Vědci tvrdí, že frekvence stolice může ovlivnit funkci mozku

Vědci tvrdí, že spojili chronickou zácpu s poklesem kognitivních funkcí, což naznačuje, že lidé, kteří méně kakají, mohou mít horší kognitivní funkce.

Churan Ma, docent na University of Massachusetts School of Public Health and Health Sciences, pracoval na studii jako výzkumný pracovník v Brigham and Women’s Hospital a Harvard Medical School.

Dr. Dong Wang, docent na Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital a Harvard TH Chan School of Public Health, sloužil jako první autor.

Studie je posuzována pro zveřejnění, ale zjištění týmu byla prezentována ve středu v hodin mezinárodní konference Alzheimerovy společnosti v Nizozemsku a přes internet.

Ma řekl, že zjištění týmu jsou „prvním důkazem svého druhu“, že abnormální funkce střev je spojena s kognitivním poklesem.

Únava méně souvisí se špatnou kognitivní funkcí

„Naše studie poskytuje první důkaz svého druhu, že abnormální funkce střev je spojena s kognitivním poklesem,“ řekla. Univerzitní web. Konkrétně jsme zjistili, že méně časté pohyby střev byly spojeny s větší poruchou kognitivních funkcí.

Můj tým analyzoval data od 112 753 žen a mužů ze tří předchozích studií.

Tým zkoumal údaje o frekvenci pohybu střev shromážděné v letech 2012 až 2013, stejně jako sebehodnocení kognitivních funkcí od roku 2014 do roku 2017 a kognitivní hodnocení provedená v letech 2014 až 2018.

Vědci zjistili u účastníků 3 roky kognitivního stárnutí

Vědci vzali kognitivní data od lidí, kteří měli jednu stolici denně a porovnali je s kognitivními daty od lidí, kteří měli stolici každé 3 dny nebo více.

Ma řekl, že účastníci se zácpou, kteří chodili pouze jednou za 3 dny, měli „výrazně horší kognitivní schopnosti, což odpovídá o 3,0 roky vyššímu kognitivnímu stárnutí.“

Ale tým také zjistil „mírně zvýšené“ riziko kognitivního poklesu u lidí, kteří měli více než dvě stolice za jeden den, řekla.

Objektivní kognitivní funkce, na které se tým díval, zahrnovaly skóre učení a pracovní paměti, stejně jako rychlost motoru a pozornost, řekla Ma.

Alespoň jeden účastník uvedl, že měl více problémů než obvykle při činnostech souvisejících se čtyřmi doménami kognitivních funkcí, jako jsou:

Obecná paměť – zapamatujte si nedávné události a seznam položek

Výkonná funkce – Porozumění věcem, následování mluvených pokynů a sledování skupinových konverzací nebo zápletek v televizních pořadech

Pozornost – zapamatování si věcí z jedné vteřiny na druhou

Vizuoprostorové dovednosti – orientace ve známých ulicích

Jaký je vztah střev s funkcí mozku?

Vědci se také podívali na střevo, aby zjistili, jak jeho obsah ovlivňuje kognitivní funkce.

Podle výzkumníků v Harvardská UniverzitaMikrobiom se skládá z mikrobů, které mohou tělu pomáhat i škodit. Často mohou mikroorganismy bez problémů existovat na obou stranách.

Univerzita na svém webu píše, že infekční nemoci, diety nebo dlouhodobé užívání antibiotik nebo jiných léků ničících bakterie mohou někdy způsobit, že tělo bude náchylnější k nemocem.

Mikrobiota může chránit tělo před organismy, které se do těla dostanou, jako jsou kontaminované nápoje nebo potraviny. Harvardská univerzita na svém webu píše, že mezi bakterie v lidských střevech patří Prevotella, Rominococcus, Bacteroides a Firmicutes.

Maova studie se zabývala vnímáním sebe sama mezi 515 ženami a muži a zjistila, že frekvence pohybu střev a vnímání sebe sama významně souvisí s celkovou diverzitou střevního mikrobiomu a specifických mikrobiálních druhů.

„Naše studie mikrobiomů zjistila, že jedinci s určitými střevními mikrobiálními rysy, to znamená s větším počtem bakterií, které mohou způsobit zánět, a méně bakterií odpovědných za trávení vlákniny, mají méně časté pohyby střev a horší kognitivní funkce,“ řekl Ma.

Ve čtvrtek odpoledne řekla USA TODAY, že studie má určitá omezení.

Tým zjistil, že frekvence pohybu střev je silně spojena se střevním mikrobiomem, ale studie nebyla navržena tak, aby testovala kauzální vztah mezi pohyby střev, střevním mikrobiomem a kognitivním zdravím, řekla.

„Nemůžeme pevně vyvodit závěry ohledně přesné příčinné sekvence, která je základem této asociace,“ řekla USA TODAY. „Je také zapotřebí více studií k identifikaci příslušných mikrobů a jejich funkcí.“

Promluvte si o zdraví střev se svým lékařem

Vědci povzbuzují veřejnost, aby brala střevní záležitosti vážně.

„Tato zjištění podtrhují důležitost toho, aby lékaři diskutovali o zdraví střev, zejména o zácpě, se svými staršími pacienty,“ řekl Wang, MD, Harvard Medical School.

Navrhl také jíst zdravou stravu bohatou na vlákninu a potraviny bohaté na polyfenoly, jako je ovoce, zelenina a celozrnné výrobky, a také pít každý den hodně vody a pravidelně se věnovat fyzické aktivitě.