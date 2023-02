Podívejte se na čtyři planety obíhající kolem hvězdy vzdálené 130 světelných let

Čtyři vnější planety, každá větší než Jupiter, obíhají kolem HR8799, reprezentované žlutou hvězdou ve středu. obrázek : Gizmodo / Jason Wang / Northwestern University

Astronomické jevy mají tendenci se objevovat v časových obdobích, které převyšují naše lidské měřítko – galaxie se mění v průběhu milionů a miliard let, nikoli desetiletí. Ale nový časosběrný pozorování vzdálené hvězdné soustavy ukazuje její pohyb po dobu pouhých 12 let, vtěsnaných do pouhých několika sekund.

Byla to hvězda známá jako HR8799 První planetární systém mimo sluneční soustavu kdy bylo natočeno živě. Nedávno Jason Wang, profesor astrofyziky na Northwestern University, využil více než deset let pozorování systému k vytvoření pětisekundové animace zobrazující pohyb čtyř velkých planet obíhajících kolem hvězdy. Wang a kolegové shromáždili data za 12 let pomocí Keck Observatory na Havaji.

Snímky čtyř planet obíhajících kolem HR 8799 (12letý časový interval)

Wang řekl v a Severozápadní tisková zpráva. „Například není jasné, že Jupiter nebo Mars obíhají kolem našeho Slunce, protože žijeme ve stejném systému a nemáme pohled shora dolů. Astronomické události se buď dějí příliš rychle, nebo příliš pomalu, než aby je bylo možné zachytit na film.“ toto video ukazuje planety pohybující se v lidském časovém měřítku. Doufám, že lidem umožní užít si něco úžasného.“

HR8799 se nachází více než 130 světelných let od Země v souhvězdí Pegasa. Hvězda má 1,5krát větší hmotnost než Slunce a je asi pětkrát jasnější. Domovem hvězdy jsou čtyři obří planety, každá větší než náš Jupiter. Nejvnitřnější planetě trvá oběh kolem 45 let, zatímco nejvzdálenější planetě trvá téměř pět století. (Neptun, nejvzdálenější známá planeta v naší sluneční soustavě, oběhne Slunce každých 165 let.)

„Sledováním tropických systémů v časosběrném videu vědecky nic nezískáte, ale pomáhá to ostatním ocenit to, co studujeme,“ řekl Wang. „Může být obtížné vysvětlit nuance vědy slovy. Ale ukázat vědu v akci pomáhá ostatním pochopit její důležitost.“

Tato aktuální Wang animace není jeho první; Produkoval výzkumník A Kratší podobná animace V roce 2017 po sedmi letech sledování dat. Wangova animace poskytuje hmatatelnou perspektivu planetárního pohybu – fenoménu, který jsme dříve mohli pouze simulovat nebo o něm číst.

Oprava: Dřívější verze názvu tohoto příběhu říkala, že systém je 130 milionů světelných let od Země, zatímco ve skutečnosti byl 130 světelných let daleko.