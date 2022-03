Zkontrolujte doskoky?: Pokusy o odskoky Wytech proti Vanesekovi se v posledních hrách ztrojnásobily

Washington Capitals po pondělní porážce 6:1 s hurikánem Carolina nějakou dobu odpočíval. Tým se vrátí k tréninku ve čtvrtek v rámci přípravy na další rampu proti vysoce létající Minnesotě Wild v Capitol One Arena v neděli.

Mezitím přestávka a relativní klid před začátkem rušného posledního měsíce sezóny 2021-22 poskytuje dobrou příležitost zhodnotit některé aspekty hry Capitals. Dnes se podíváme na nejnovější trend pokusů o odraženou střelu proti Goldtenderovi Wytech Vanesek.

Vanesek měl v březnu po návratu po zranění solidní měsíc. Plně usměrnil pozici jedničky Capitals na pozici netmindera a uklidnil se přemýšlením o termínu pro získání dalšího Goldendera.

Existují však některé trendy, které vyčnívají z tabulky při revizi jeho statistického vydání pro letošní sezónu. Jedním z nich je kontrola vrácení peněz a pokusy o vrácení peněz.

Pokusy o odraženou střelu proti hře (5v5)

[Data utilized in this post is provided by Natural Stat Trick NHL.com and NoVa Caps Advances Analytics model. If you have any questions or would like to learn more about the terms in the post you can check out our NHL Analytics Glossary.]

Pro každý zápas Vitecha Vaneseka v této sezóně následující graf znázorňuje obnovení střeleckých pokusů se stejnou silou. [Click to enlarge].

V prvních 16 zápasech sezóny 2021-22 (nalevo od červené čáry) měl Vanesek jen 20 pokusů o odraženou střelu oproti hernímu průměru 1,25 pokusu o odraženou střelu. To není špatné. Není tak špatné.

V posledních 19 zápasech však Vanessa čelila 53 pokusům o odraženou střelu v 19 zápasech (vpravo od červené čáry). To je dvakrát více než v první části sezóny. Je to bolest hlavy.

Vanesek navíc v posledních 10 zápasech čelil 38 odraženým střelám proti hernímu průměru 3,8 doskoku. To je třikrát více než v prvních 16 zápasech, které v této sezóně odehrál. To je starost.

Pokusy o odraženou střelu proti 60 (5v5)

Penalty Kill Toto je zvuková analýza pro „normalizaci“ dat z každé hry, protože skutečných pět až pět časů na ledu pro každou hru se bude lišit v závislosti na množství zabitého času a skutečném množství ledu. Chcete-li to provést, můžete převést data každé hry na 60 minut mrazivé střely proti pokusům o odraženou střelu. [Click to large].

V prvních 16 zápasech sezóny udělal Vanesek 17 846 odražených střel za 60 minut. V posledních 19 zápasech udělal Vance v průměru 40 331 odražených střel za 60 minut. To je 2,25krát více než počet pokusů o odraženou střelu v posledních 19 zápasech ve srovnání s prvními 16 zápasy.

Možné příčiny

Po Vanečkově návratu z únorového měsíčního úderu vzrostla většina Vanečkových pokusů o odražené střely proti němu. Ve skutečnosti se nárůst v podstatě shoduje s dobou, kdy se vrací po zranění. Dalo by se hádat, že významným faktorem může být měsíční pauza (rez) od zranění nebo sportu, nicméně ve stejném období zůstal v Řecku konzistentní – během této doby potvrdil první místo.

Dalším možným důvodem je, že se týmy s Vaňkem seznamují (nebo mají knihu) a skaut nyní méně střílí nebo hází střely do tyčí z dálky v domnění, že Vaněčkovy skutečné šance na výhru může být druhá šance. (Budeme to sledovat v několika příštích hrách).

Prudký nárůst může být také kombinací dalších faktorů. Obranné proměnné (obnovení obranných dvojic, zranění atd.) mohou znovu otevřít jednou uzavřené oblasti ledu pro pokusy o přestřelení. [However, it should be noted that shots on goal per game have essentially remained the same, currently averaging 29.3 shots against per game (6th best in the league), up from 28.2 on January 10.]

Během jeho pobytu v Hershey pro Vanessu se občas vyskytly problémy s regenerační kontrolou, ale inkasoval to, jakmile se to stalo problémem. Nárůst doskoků se v průběhu sezóny občas znovu objevil (jako mnoho hráčů sítě), ale často rychle vládl pod jeho kontrolou. To je pozitivní přínos. Už se s tím vypořádal a problém vyřešil.

Posun vpřed, jeho další start, proti vysoko létající džungli tuto neděli – dobrý test pro Vaněčka a hlavní města. Směřuje střely do bezpečných zón / rohů? Nebo jsou ponechány tam, kde se provádí pokus o odraženou střelu?

Autor: John Sorensen