Jak nakupovat televizi

Ceny se liší podle značky, funkcí a velikosti, ale většinou dostanete to, za co si zaplatíte, takže pokud vám to rozpočet dovolí, není na škodu utratit více za kvalitnější model. Odborníci tvrdí, že výprodeje se objevují v průběhu roku a je užitečné porovnat obchody. 55- až 65palcový 4K televizor vyrobený hlavní značkou, jako je Samsung, LG, Sony, Vizio nebo Hisense, se pohybuje v ceně od 350 do 1 000 USD, říká Yokota Llewellyn. Cokoli pod 300 USD bude malé (méně než 55 palců) nebo méně kvalitní. A nezapomeňte si zjistit, zda má vaše kreditní karta program, který nabízí prodlouženou záruku a/nebo ochranu nákupu.