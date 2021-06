USA porazily Německo 2: 0, aby získaly páté vítězství v mistrovství světa Sportovní

Riga, Lotyšsko (Associated Press) – Cal Petersen skóroval 33krát ve druhém přímém uzamčení a USA v pondělí zvítězily v pátém zápase mistrovství světa v hokeji vítězstvím 2: 0 nad Německem.

Jason Robertson a Colin Blackwell skórovali za USA, které v úterý uzavírají své předkola, proti neporažené Itálii.

„Je to opravdu dobrý hokejový tým a my si za to plně vážíme,“ řekl americký trenér Jack Capuano o německé národní reprezentaci. “Naši muži se obětovali, drželi se struktury a našli způsob, jak zvítězit. Opravdu se mi líbí způsob, jakým jsme se zatím setkali, a teď tu máme další zápas, který pozitivně ukončí naši hru před přípravou na čtvrtfinále.” “

Toto vítězství je třetím v turnaji pro Petersena, který hraje za Los Angeles Kings. Německo předjelo Spojené státy 33-15.

Rusko v penaltovém rozstřelu zvítězilo nad Švédskem 3: 2 a po úvodním kole poprvé od přijetí zápasu v roce 2012 vyřadilo Švédsko.

Rusko skončilo nejlépe ve skupině A s 13 body poté, co Vladimir Tarasenko ze St. Louis, který hrál ve svém prvním utkání na turnaji, vstřelil vítězný gól v závěrečném kopu z penaltového rozstřelu.

Švýcarsko, Slovensko a Česká republika se od středy rovněž kvalifikují ze skupiny A do čtvrtfinále.

Švéd Victor Olofsson skóroval z levé strany 4:43, aby vyrovnal stav zápasu.

Anton Slibyshev a Alexander Parabanov skórovali za 12 sekund necelých osm minut, než odehráli, a dostali tak Rusko do vedení 2: 1. Jesper Froden dal v první třetině Švédům náskok.

Také ve skupině A vstřelil vítězný gól na penaltách Philippe Sheetel, když Češi porazili Dánsko 2: 1. Češi vyhráli čtyři po sobě jdoucí vítězství poté, co prohráli své první dva zápasy. Ztráta vyloučila dánskou soutěž ve čtvrtfinále.

Dominic Kubalik skóroval za Českou republiku a Niklas Jensen vstřelil svůj pátý gól na turnaji pro Dánsko, aby přinutil svou zemi do prodloužení.

V druhém zápase skupiny dva Stefan Esplanade zlomil nerozhodný výsledek brzy ve třetí hře a Norsko skórovalo vítězství 3-1 nad Kazachstánem, což Kazachům bránilo v tom, aby si zajistili první místo ve čtvrtfinále.

Finsko i USA mají po 15 bodech a postoupily do čtvrtfinále. Německo, Kanada a Lotyšsko mají s kulatým zápasem devět bodů.

