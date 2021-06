Mistrovství světa v ledním hokeji 2021

Dlouho se zdálo, že ruská pomoc nebude přijata, a tak čeští hokejisté budou muset v úterý bojovat o Slováky proti postupu do kvalifikace na mistrovství světa v Rize. Nakonec Sporna otočil zápas se švédským národním týmem a porazil je 3: 2 v prodloužení, čímž si zajistil postup do čtvrtfinále pro tým Philipa Baichana. Pokud jde o výběr tří korun, turnaj naopak končí.

Poté, co Češi zvítězili ve 2: 1 odp. Po samostatných nájezdech na Dánsko, věděli, že v pondělí večer mohou vklouznout do vyřazovacího kola. Potřebovali jakékoli vítězství Rusů nad Švédy, kteří by v tomto případě byli určitě mimo hru. Nakonec se to stalo.

Češi si tak jsou jisti, že nevynechají čtvrtfinále před úterním finálovým skupinovým zápasem se Slovenskem. Ani kdyby se vzdali svému bývalému federálnímu partnerovi v obvyklou dobu.

Rusové, Švýcaři a Slováci také věří v postup skupiny před úterními duely.

Pokud Švýcaři v úterý proti Británii získají alespoň jeden bod, skončí Češi buď třetí (s 60minutovou výhrou nad Slováky), nebo čtvrtí a budou čelit vítězi ve čtvrtfinále nebo druhému týmu. ze skupiny B. Již je jisté, že přihlášky skončí ve Finsku a USA. Prostě ještě nevíte, v jakém pořadí.

Ve čtvrtfinále čeká Češky velmi obtížný obrat.