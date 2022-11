Seznamte se s potenciálními prvními státními zástupci na Aljašce a v Jižní Dakotě

Aljaška má historii konzervatismu, ale nedávný vývoj naznačuje, že státní politika se stala složitější. Ve zvláštních srpnových volbách do Kongresu, které měly nahradit zesnulého představitele Dona Younga, demokratka Mary Biltola porazila Sarah Palinovou, bývalou guvernérku Aljašky, republikánskou kandidátku na viceprezidenta a ikonu krajní pravice.

Vzhledem k tomu, že zvláštní volby měly zaplnit pouze zbytek Youngova státu, Biltola a Palin se znovu střetnou v listopadu spolu s dalšími kandidáty kvůli novému volebnímu systému státu – další komplikace. Ale zvláštní volební vítězství Biltoly, prvního aljašského občana v Kongresu, dalo demokratům naději v soubojích o další pozice. Bletula měl dokonce podporu aljašské americké senátorky Lisy Murkowski, jedné z mála republikánů ochotných se se stranou rozejít.

V rámci nového volebního systému Aljašky, který byl zaveden letos, proti sobě v primárkách soutěží kandidáti ze všech stran. Každý volič si vybere jednoho kandidáta, ale čtyři velcí vítězové postupují do všeobecných voleb. Ve všeobecných volbách vstoupí v platnost systém výběru hodností. Voliči seřadí kandidáty podle preferencí. Pokud žádný kandidát nezíská většinu hlasů, kandidát s nejnižším hodnocením je vyřazen a hlasy jsou přerozděleny; Proces pokračuje, dokud někdo nezíská většinu.

Aljaška nikdy neměla mimostátního zákonodárce, ale Johnny Ellis, uzavřený gay, byl v zákonodárném sboru 29 let — od roku 1987 do roku 1992 ve Sněmovně a od roku 1993 do roku 2016 v Senátu. Ellis, demokrat, vyšel po svém odchodu do důchodu jako gay. on je Zemřel v únoru Ve věku 61 let.

„Ačkoli nebyl ve službě, rozhodně položil základy pro prvního otevřeně gay herce,“ říká Gray a dodává: „Stojím mu na ramenou.“ Chválili ho i další kandidáti z Aljašky. Zde jsou čtyři, kteří se snaží stát se prvním zákonodárcem.

Jenny Armstrongová Kdo je transvestita, vyrostl v oblasti daleko od Aljašky – New Orleans. Fascinoval ji ale stav, kdy ji tam její manžel Ben pozval na výlet, a už neodjela. Od roku 2019 pochází z Aljašky.

Působí v House District 16 a pokrývá část Anchorage. Na rozdíl od některých aljašských kandidátů má ve všeobecných volbách pouze jednu opozici, republikánku Liz Vasquez. V závodě není žádný jezdec.

Po práci v korporátní Americe založil Armstrong dvě společnosti, Delve a Wild Awake Creative, které spolupracují s neziskovými organizacemi a malými podniky na projektech zahrnujících progresivní sociální změny. Po zrušení Nejvyššího soudu USA byla požádána, aby kandidovala Raw vs. Wade Letos v červnu. „Věděla jsem, že toto je způsob, jak mohu pokročit a sloužit své komunitě,“ říká. Kromě nedostatečného zastoupení LGBTQ+ poznamenávám, že aljašský zákonodárný sbor má velmi málo členů, kteří jsou z mladých rodin. Armstrong má děti ve věku od 2 do 6 let.

Jednou z jejích hlavních priorit je zlepšit přístup k péči o děti; Nedostatek tohoto byl označen jako značná brzda aljašské ekonomiky. Mnoho rodičů malých dětí chce pracovat, ale nemohou, protože nemají péči o děti. Armstrongová by ráda viděla podporu této podpory a také volá po celosvětové školce.

„Cítím velkou vášeň pro budování inkluzivní ekonomiky,“ říká.

Mezi další priority patří vzdělávání, infrastruktura, volební práva, reprodukční práva a rovnost LGBT (státu chybí komplexní zákon o nediskriminaci LGBT). Aljašský nejvyšší soud rozhodl, že právo na potrat je zaručeno ústavou státu, ale guvernéři často prosazovali ústavní úmluvu s cílem tuto záruku zrušit. Každých 10 let hlasují voliči Aljašky pro svolání ústavního shromáždění, a to Je to jeden z těch let.

Armstrongová také zdůrazňuje důležitost zastoupení LGBTQ+ při vytváření vzorů pro mladé lidi a poznamenává, že takové zastoupení v politice během dospívání neviděla. „Co bych si představoval, kdybych to viděl?“ říká.

Foto s laskavým svolením Jenny Armstrong