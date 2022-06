Je to Vladimír Bubin.

Členové ruské speciální federální ochranné služby vytahují dvojité kresby – boxují s lejnem prezidenta Vladimira Putina, když cestuje do zahraničí, a přinášejí je domů pod ozbrojenou ostrahou.

O tajně sebraných exkrementech poprvé informoval ve čtvrtek francouzský zpravodajský magazín Zápas v Paříži Dva ostřílení ruští reportéři.

Podle zprávy agenti federální ochrany sbírají Putinovy ​​výkaly, aniž by vytvořily nepříjemný zápach, a dávají je do specializovaných obalů, které jsou pak umístěny do sáčku určeného pro návrat do vlasti.

Časopis publikuje důkazy o sbírkách uskutečněných během Putinovy ​​návštěvy Francie v květnu 2017 a také návštěvy Saúdské Arábie v roce 2019.

Bývalá korespondentka BBC Farida Rustamová na twitteru uvedla, že jí bylo řečeno, že si s ním Putin léta bral mobilní záchod v zahraničí.

Písař s odvoláním na zdroje dodal, že trus moskevské hlavy je někdy spíše zničen, než aby se vrátil do Ruska.

Ať tak či onak, extrémy, do kterých je Putinův bezpečnostní stát ochoten zajít, aby udržel své vzorky výkalů v bezpečí před agenty cizích zpravodajských služeb, přispívají k bující spekulacím, že se ruský prezident necítí dobře.

Hlášená defekace přichází na paty Americká rozvědka odhaduje, že Putin tajně léčí pokročilou rakovinu – Roste u něj paranoia ohledně jeho sevření moci.

Členové elitní ruské Federální ochranné služby zabalili Putinův odpad a vrátili je do Ruska jako extrémní bezpečnostní opatření. Michail Klementiev / Sputnik / Karmel

Putin se přilepil ke stolu, aby se udržel rovně, což naznačuje, že by se jeho zdraví mohlo zhoršovat. Michail Klementiev / Sputnik / Karmel

Stejná zpráva uvedla, že zahraniční vlády jsou klíčovým zdrojem informací pro hodnocení Putinova zdraví Spojenými státy.

Zvěsti o blížícím se Putinově smrti kolují od prvních dnů invaze na Ukrajinu.

Začátkem dubna reportéři z ruské zásuvky Projekt uvedl, že Putin byl velmi nemocný Tajně navštěvoval onkologa.

Po této zprávě následovalo několik tvrzení, Předpokládá se, že některé z telegramových kanálů jsou spojenci s disidenty v Kremluže Putin měl podstoupit různé operace nebo hledal možného nástupce.

Někteří z těchto zvěstí potenciálních nástupců pocházejí z řad bývalých Putinových bodyguardů – což je role široce vnímaná jako rychlá cesta k vysokým pozicím v Kremlu.