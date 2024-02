Odhalování klamu moderního kapitalismu prostřednictvím „Českého snu“

(Úvěr: Pryč/Press)

Zatímco myšlenka „falešných zpráv“ se v poslední době stala znepokojivým fenoménem a v roce 2017 vyhrála slovo roku díky prezidentství Donalda Trumpa sužovaného spiknutími, myšlenka falešné reklamy a národního klamu existuje již dlouho. dlouho. století. Mladí čeští režiséři Filip Remunda a Vít Klosák si tuto skutečnost, která se rychle stala virální, uvědomili v roce 2004, že vydali své potichu legrační bodnutí do korporátní fake s… Český sen.

Velkým konceptem surrealistického dokumentu Remundy a Klusáka, který vznikl jako propracovaný absolventský projekt na univerzitě, bylo naplánovat, propagovat a vytvořit výkladní skříň pro zbrusu nový supermarket na českém venkově. Udělali to proto, aby viděli, kolik lidí se na „velkolepý“ den otevření hrne. Práce mladých českých filmařů vypadala jako propracovaný youtuberský žertík, hlasitý jako novodobý internetový filantrop MrBeast, ale byl založen na pořádné dávce chytré satiry.

Filmaři vymysleli pro svůj nový hypermarket název Český sen a vytvořili pro falešný obchod velkou reklamní kampaň s použitím provokativních sdělení jako „Nepřijížděj“ a „Neutrácejte“, které se objevily v novinách a na internetu. Široké billboardy. Oba režiséři, oblečení ve shodných oblecích, se stanou „podnikateli“ za novým supermarketem a berou svůj žert tak vážně, že vytvoří znělku pro několik televizních reklam a dokonce získají názor ohnivé skupiny.

Stejně jako u každého velkého dětského žertu je odměna jeho nejpamátnější částí Český sen, s závěrečnou sekvencí filmu nepříjemným odhalením nevyhnutelného, ​​přičemž Raymonda a Klosak dojili drama k veselému účinku. Ačkoli závěr filmu prozkoumává, kontext jejich žertu zůstává nejrelevantnějším sdělením, které zdůrazňuje několik skutečných problémů, jako je králův dvorní šašek.

Kromě uspokojivé analýzy konzumní kultury film tvůrci prezentují jako protest proti snaze České republiky být součástí Evropské unie a naznačují, že politické poslání je jen o něco víc než reklamní trik, podobný české éterické slibuje vstup do Evropské unie. Reklamy na supermarkety. Je pravda, že jejich lest je poněkud podřadná a povzbudí stovky českých obyvatel, aby se nahrnuli do falešného supermarketu, jen aby si zesměšnili svůj příchod. Výsledky však byly nepochybně pozoruhodné a jejich důsledky vyvolaly celonárodní konverzaci.

Blíže k domovu je skutečně pravda, při zpětném pohledu, že mnoho sektorů Spojeného království mohlo jednat na základě podobného probuzení během hlasování v referendu o EU v roce 2016. Jedna složka vlády vytvořila lež o světlé budoucnosti v Británii pomocí falešná vlajka.. Statistiky a plané sliby Vybudováním hypermarketového ekvivalentu „českého snu“ Propagací konceptu „Velké Británie“ a slibem, že brexit přinese prosperitu, povzbudila britská konzervativní vláda tisíce lidí, aby se hrnuly za falešným snem, ze kterého mají ochotní voliči. teprve nedávno se probudil.. z.

Primitivní a úžasné, Český sen Zkoumá složitost toho, jak jsou jednotlivci uzavřeni do společností s příslibem nízkých cen a nadpozemskou zárukou dosažení vyšší úrovně vnitřní hodnoty.