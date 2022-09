Armáda se blíží k hranici. mučících nástrojů

Dosud nic nenasvědčuje tomu, že by se Čína pokusila pomoci Rusku zbraněmi nebo jinými věcmi, které Rusko chce ve válce proti Ukrajině, řekl prezident Joe Biden v rozhovoru pro CBS „60 minut“ ve vysílání. rozhovor, neděle.

Biden také řekl, že mluvil s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem krátce poté, co se Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin setkali v únoru na zahájení zimních olympijských her v Pekingu, a čínský prezident ho velmi pochválil za to, že přišel Rusku na pomoc.

„Řekl jsem: ‚Pokud si myslíte, že Američané a další budou nadále investovat v Číně na základě vašeho porušení sankcí uvalených na Rusko, myslím, že děláte obrovskou chybu, ale je to vaše rozhodnutí,‘“ řekl Biden zpravodajský pořad.

Na dlouho očekávaném čtvrtečním setkání Putin přiznal, že Čína má „otázky a obavy“ z války, která minulý týden nabrala dramatický obrat, když Ukrajina získala zpět velkou část území, o které přišla na severovýchodě země. konflikt, možná známka vlažné podpory jeho vlády.

Nejnovější vývoj:

První dáma Ukrajiny Olena Zelenská byla mezi zahraničními hodnostáři, kteří se v neděli objevili v londýnské Westminster Hall, aby vzdali poslední poctu královně Alžbětě II.

Olga Simonová, 34 let, ruská žena zabitá v boji za Ukrajinu ve válce, byla o víkendu pochována v Kyjevě salvou ze tří zbraní a její rakev zahalená ukrajinskou vlajkou. Simonové, známější jako „Simba“, bylo 34 let.

Guvernér ruského regionu Belgorod nařídil školám, aby od pondělí fungovaly na dálku, protože se ukrajinská vojenská ofenziva blíží k hranici.

Ukrajinské dělostřelectvo poškodilo desítky domů a rekreačních oblastí, řekl v neděli Vjačeslav Gladkov.

Spojené státy vyslaly na Ukrajinu dalekonosné dělostřelectvo pod podmínkou, že nebude použito k bombardování ruských měst a obcí. Ukrajinské síly se však přesunuly blízko ruských hranic, aby se k těmto městům dostaly s vlastním vybavením.

„Rozhodl jsem se, že od zítřka budou školy v regionu Belgorod nacházející se v oblasti 10 kilometrů podél hranice převedeny na dálkové studium,“ uvedl Gladkov v příspěvku na webu VK na sociálních sítích.

Publikace zaznamenala četné reakce od místních obyvatel, kteří naléhali na Gladkov, aby zřídil dobrovolnický prapor, který by poskytoval ochranu, včetně odminování na hranicích.

„Proč se ostatní regiony země začaly „samomobilizovat“, zatímco náš region, který je pravidelně bombardován a má největší hranici s nepřítelem, váhá? Knihy Andrey Rosenbergové. Pro sebeobranu je třeba vytvořit oddělení.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že v Charkovské oblasti bylo nalezeno více než 10 „mučíren“ od doby, kdy protiútok minulý týden přiměl ruské síly k ústupu.

Okresní prokuratura v Telegramu uvedla, že zahájila vyšetřování po zabavení věcí k mučení a dokumentů naznačujících, že Rusové zřídili policejní sbor provozující věznici, kde k údajnému zneužívání došlo.

Ruské síly byly obviněny ze zvěrstev a válečných zločinů v několika fázích konfliktu, zejména na kyjevském předměstí Buka. Zprávy o této taktice vyděsily svět a podnítily podporu Ukrajině. Minulý týden úředníci uvedli, že mimo město Izyum ve městě Charkov našli více než 440 hrobů s těly vykazujícími známky násilné smrti.

V sobotu večer Zelenskij řekl, že na nádraží ve městě Kozacha Luban v Charkově byla nalezena „mučírna a nástroje pro elektrické mučení“, čímž přirovnal Rusy k nacistům za druhé světové války.

„A budou odpovídat stejným způsobem, ať už na bojištích nebo v soudních síních,“ řekl.

Kardinál Konrad Kragowski, vyslanec papeže Františka, byl zastřelen v sobotu při poskytování humanitární pomoci jménem papeže Františka poblíž ukrajinského města Záporoží, uvedl Vatikán. Vatikánská zpravodajská služba uvedla, že Krajewski odešel „nepoškozen a pokračoval ve své misi“.

Řekl, že Kragowského skupina, která zahrnuje katolického biskupa, protestantského biskupa a ukrajinského vojáka, se při práci mimo Záporoží dostala pod palbu z ručních zbraní a hledala úkryt. Přežili bez zranění.

K incidentu došlo v den devátého výročí vysvěcení arcibiskupa z Kragowského 17. září 2013 v bazilice svatého Petra během ceremonie za účasti papeže Františka. Kardinál řekl, že on a jeho skupina naložili minivan s proviantem a zamířili do předních linií – kde se do něj „nikdo kromě vojáků“ už nedostal kvůli těžkým bojům – když začala střelba.

„Poprvé v životě jsem nevěděl, kam utéct,“ řekl Vatican News. „Běhat nestačí. Musíte vědět, kam jít.“

Nakonec střelba ustala a skupina pokračovala v poskytování pomoci.

Slavná ruská zpěvačka Alla Pugačevová v neděli řekla, že chce být v solidaritě se svým manželem zařazena na seznam zahraničních klientů Ruska. jí Příspěvek na Instagram Stalo se tak poté, co Pugačevův manžel, zpěvák a televizní moderátor Maxim Galkin byl v sobotu ministerstvem spravedlnosti přidán do registru zahraničních agentů. Galkin, který kritizoval Rusko za vyslání vojáků na Ukrajinu, byl obviněn z provádění politických aktivit jménem Ukrajiny a přijímání ukrajinských finančních prostředků. Galkin odpověděl, že si před lety vydělal na Ukrajině v komediálním pořadu.

„Důvodem pro toto rozhodnutí je, že dostávám peníze z Ukrajiny a vyvíjím s nimi politické aktivity,“ uvedl na Instagramu. „Především se nevěnuji politickým aktivitám. Na pódiu na svém koncertě dělám humor a politickou satiru, jako už 28 let.“

Přispívající: The Associated Press