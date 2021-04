Miroslav Fraser, český přeběhlík NHL, zemřel ve věku 61 let

Miroslav Fraser, který opustil Československo a většinu svých osmi sezón strávil v NHL s Toronto Maple Leaf, zemřel. Je mu 61 let.

Český ligový tým Arli Snowmo v úterý na svém webu uvedl, že zemřel na blíže neurčenou krátkou nemoc. Fraser je trenérem týmu od roku 2018.

Fraser se v minulosti zabýval zdravotními problémy. Zotavení po transplantaci jater popsal ve své autobiografii „My Wild Hockey Life“.

Frieser, útočník, hrál v NHL také za Quebec, Detroit a Edmonton. Reprezentoval Československo na zimních olympijských hrách v Lake Placid 1980.

Poté, co opustil komunistické Československo, nastoupil do Quebec Nordics pro sezónu 1981-82 NHL. Během své nejhorší kampaně byl vyměněn do Toronta a hrál tam šest sezón. Zastupoval Maple Leaf v roce 1985 All-Star Game.

Jeho nejproduktivnější útok přišel v letech 1985-86, kdy měl v Torontu v 73 zápasech 32 gólů a 43 asistencí.

Maple Leaves ho na Twitteru oslavovaly jako „život věnovaný sportu“ a „sedm sezón v modré a bílé“.

Je jedním z 50 nejlepších střelců v kariéře týmu. Frieser měl ve 330 zápasech NHL 147 gólů a 183 asistencí. Po své kariéře v NHL hrál dvě sezóny v Německu a další v Itálii.