Sportovní kluby se znovu otevírají 17. května

Podle České fitness komoryPředsedkyně komory Jana Haverdová potvrdila, že vláda od 17. května umožní provozování halových sportovních zařízení ve zvláštním režimu.

Informace pocházejí také ze směrnic ministerstva zdravotnictví.

Ministři na tiskové konferenci po jednání vlády včera nezmínili znovuotevření fitness center. To však bylo uvedeno v rozhodnutí, které bylo později zveřejněno

Tělocvičny se otevřou s řadou omezení:

Na 15 metrů čtverečních vnitřního prostoru sportovního stadionu není povolen více než 1 sportovec,

Ve skupině by neměly být více než 2 lidé a celkem 10 lidí na sportovním místě,

Všichni přítomní jednotlivci musí předložit negativní test na COVID-19 (PCR, antigen nebo autotest) starý ne více než 48 hodin nebo potvrzení o očkování nebo potvrzení, že byli nakaženi virem tři měsíce před nejvíce,

Návštěvníci musí udržovat vzdálenost nejméně dva metry.

Šatny a sprchy zůstávají zavřené.

Systém masek ve sportovním poli není jasný. Podrobnosti budou brzy oznámeny.

Haverdova popsala toto rozhodnutí jako „světlo na konci tunelu“, které by umožnilo alespoň otevření malých tělocvičen. Rovněž však vyjasní, co vláda myslí pod „sportovním stadionem“, a v případě potřeby bude požadovat zvýšení maximálního počtu sportovců, kteří jsou současně přítomni v budovách tělocvičny.

“V příštích dnech se pokusíme zeptat.” [the government] Chcete-li upravit maximální kapacitu 10 osob na jednom sportovním poli a jasně definovat, co je to sportovní hřiště. V případě velkých podniků o rozloze několika tisíc metrů čtverečních by tento požadavek neměl z organizačního ani ekonomického hlediska smysl a pro mnoho tělocvičen by to neznamenalo otevření. Věříme, že vláda své rozhodnutí přehodnotí, aby se přítomnost veřejnosti v našich budovách omezila na tuto oblast. “ Řekla Haverdová.

Kromě tělocvičen bude povoleno obnovit zařízení jako stadiony, kluziště, stadiony, boxerské a bowlingové kruhy, kulečníkové sály, tréninková zařízení a taneční studia.

Směrnice se nevztahuje na bazény, lázně a sauny. Pro veřejnost zůstane uzavřený.

To chce změnit i šéf České fitness komory. Další změnou, o které diskutujeme a kterou z hlediska epidemie považujeme za zcela bezrizikovou, je otevření soukromých zdravotních středisek. Jedná se o prostory definované jako plně uzavřený a samostatný prostor (sauna nebo vana) s maximální kapacitou 2-4 osob z jedné rodiny nebo jedné sociální bubliny, kde se zákazníci nikdy nesetkají po celou dobu služby, včetně převlékání, “ ” Haverdová zdůraznila.