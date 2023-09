Accor podporuje růst prémiové značky

Accor, přední světová pohostinská skupina, si klade za cíl zajistit významný růst ve svém portfoliu luxusních hotelů v celé Evropě a severní Africe se silným portfoliem hotelů napříč klíčovými značkami včetně Pullman, Mövenpick a Swissôtel.

Skupina letos podepsala smlouvu s 10 luxusními hotely v celém regionu – šest z Mövenpicku, dva z Pullman a dva ze Swissôtel – aby své prémiové projekty přesunuly do 46 hotelů s celkem 7 360 pokoji, jejichž otevření je plánováno na konec roku 2027.

Mimořádný růst společnosti Accor posílí přítomnost skupiny v oblasti Středozemního moře s umístěními v historických městech a destinacích slunce. Příležitostí rozšířit nabídku evropským cestovatelům bude růst také ve východoevropských destinacích, jako je Bulharsko, Česká republika, Albánie a Černá Hora.

Pullman Hotels & Resorts se nachází v nejžádanějších světových destinacích a představují nejprémiovější nabídku společnosti Accor. Pullman se skládá ze 4hvězdičkových a 5hvězdičkových hotelů a přitahuje cestovatele po celém světě, kteří hledají to nejlepší. Portfolio značky v Evropě a severní Africe posílí devět nových otevření, které do portfolia přidají 1 589 nových pokojů, včetně resortů na Guadeloupe a Pullman Okul Golf & Spa Resort, který se má otevřít v Bulharsku v zimě 2023. Další otevření budou patří Albánie a Chorvatsko. Německo a Černá Hora, kde Pullman Kolasin Bresa otevře své brány ještě letos.

Projekty Mövenpick jsou v popředí této mise, s 23 nadcházejícími otevřeními v regionu, podpořené její flexibilitou jakožto transformovatelné značky. Se švýcarským dědictvím sahajícím až do 40. let 20. století značka nabízí směs současných městských hotelů a resortů zaměřených na to, aby z obyčejného udělali neobyčejné. Jeho expanze do Evropy a severní Afriky bude znamenat otevření směsi resortů a hotelů v zemích včetně Alžírska, Chorvatska, Švýcarska, Itálie a Ázerbájdžánu s nadcházejícím Mövenpick Winterpark Baku. Portfolio zaznamenalo růst ve východní Evropě s nedávným otevřením Mövenpick Resort Palaland v Maďarsku a Mövenpick Hotel Samarkand v Uzbekistánu.

Swissotel kombinuje švýcarskou pohostinnost, chytrý design a místní vkus. Jeho růst se zrychluje ve východní Evropě se 14 nemovitostmi s celkem 2 334 pokoji otevřenými v destinacích včetně Albánie, Bulharska, České republiky, Srbska, Moldavska a Gruzie, přičemž Swissôtel Tbilisi bude otevřen koncem tohoto roku.

Philippe Bedjaoui, hlavní vývojový ředitel pro Evropu a severní Afriku pro ekonomiku Accor, střední a prémiové značky, komentoval sílu rozvoje společnosti Accor v regionu:

„Naše nedávná restrukturalizace nám dala velmi přesné zaměření a klíčovou součástí je prosazování našich prémiových značek v celém regionu. Naše prémiové portfolio v současnosti tvoří 16 % naší celkové produktové řady a je i nadále klíčovou oblastí zaměření naší rozvojové strategie tam, kde vidíme potenciál Jsme si také velmi jisti, že značky jako Mövenpick jako ideální značka pro konverzi mohou pomoci zvýšit naši hustotu v klíčových lokalitách.