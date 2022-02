Byla objevena největší známá galaxie ve vesmíru s délkou asi 16,3 milionů světelných let

Černé díry jsou zvláštní objekty ve vesmíru, jejichž název je odvozen od skutečnosti, že nic nemůže uniknout jejich gravitaci, dokonce ani světlo.

Pokud se odvážíte blízko sebe a překročíte takzvaný horizont událostí, bod, odkud nemůže uniknout žádné světlo, budete také uvězněni nebo zničeni.

U malých černých děr byste tak blízké přiblížení stejně nikdy nepřežili.

Slapové síly blízko horizontu událostí jsou dostatečné k tomu, aby natáhly jakýkoli materiál, dokud se z něj nestane jen řetězec atomů, v procesu, který fyzici nazývají „špagetitace“.

Ale pro velké černé díry, jako jsou supermasivní objekty v jádrech galaxií, jako je Mléčná dráha, které váží desítky milionů, ne-li miliardkrát větší než hmotnost hvězdy, by překročení horizontu událostí bylo bez událostí.

Protože by mělo být možné přežít přechod z našeho světa do světa černých děr, fyzici a matematici už dlouho přemýšleli, jak by tento svět vypadal.

Obrátili se na Einsteinovy ​​rovnice obecné relativity, aby předpověděli svět uvnitř černé díry.

Tyto rovnice fungují dobře, dokud pozorovatel nedosáhne středu nebo singularity, kde se v teoretických výpočtech zakřivení časoprostoru stane nekonečným.